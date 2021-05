En apoyo al plan Invierno del Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Defensa pondrá a disposición 350 cupos en unidades militares para recibir a personas en situación de calle, donde podrán acceder a alimentación, ducha y camas para el descanso.

El ministro de Defensa Nacional Javier García, quien el lunes se reunió con el ministro de Desarrollo Social Martín Lema, indicó que hay “una decisión primero institucional y política, que es respaldar en todo a la sociedad en un invierno que va a ser frio por razones obvias, pero aparte me parece que va a tener circunstancias desde el punto de vista social por el impacto que ha tenido la pandemia, que el año pasado recién comenzaba.

Tenemos un año de pandemia arriba, y por lo tanto de afectación. Vamos a poner todas las capacidades que tiene el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas para contribuir a ayudar los uruguayos que pasan el momento más difícil”, indicó.

Explicó que este año “vamos a poner a disposición 350 lugares en principio, para alojar a uruguayos en situación de vulnerabilidad extrema o de calle. 150 en Montevideo y 200 en el interior. Allí habrá una cama, un abrigo, un plato de guiso caliente para pasar la noche y una ducha para estar más abrigado”, precisó.

García agregó además que “el año pasado esto fue un mecanismo disparado en el frio polar, en la noche de aquellas más extremas. En el caso del interior, vamos a ya desde ahora, desde hoy, a poner a disposición del Mides los alojamientos en aquellos lugares donde el Mides no tiene refugio. Hay lugares de capitales departamentales que no hay refugio del Mides, entonces allí vamos a hacer un trabajo con las intendencias y con el Mides para abrir las unidades militares y poder recibir, no estando todavía en frio polar, a aquellos uruguayos, mujeres y hombres, que estén en circunstancias complejas”, explicó el ministro.

Acotó que “en Montevideo hay refugios, así que los 150 lugares se dispararán en el momento que no haya más capacidad en los refugios del Mides”.

El ministro de Defensa sostuvo que “nuevamente todo para ayudar y por supuesto en la elaboración de platos de comida. Recién el comandante en su discurso mencionaba que el año pasado se dieron más de un millón de platos de comida. Ya estamos trabajando ahí con el INDA, ya estamos trabajando en la elaboración de platos de comida para gente que está en situación más compleja y más necesitada”, sostuvo.