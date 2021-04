El proyecto de ley que modifica el artículo 224 del Código Penal y crea el delito de peligro para los que incumplan las medidas sanitarias va camino a no ser aprobado. Esto se debe a dos cosas: a las diferencias que persisten en la interna de la coalición y a la posición contraria del presidente Luis Lacalle Pou, publicó hoy El País.

El proyecto presentado en marzo del año pasado por los diputados nacionalistas Mario Colman y Javier Radiccioni, fue aprobado en diputados en setiembre del año pasado.

El proyecto de ley señalaba que “el que mediante violación de disposiciones sanitarias dictadas y publicadas por la autoridad competente (para evitar la propagación de una enfermedad epidémica o contagiosa) pusiere en peligro la salud humana o animal será castigado con tres a 24 meses de prisión”.

Sin embargo sucedieron dos hechos políticos. El primero del senador cabildante Guido Manini Ríos quien dijo que no apoyará el proyecto porque no querían “dar un cheque en blanco que permita al Poder Ejecutivo establecer cuáles son los delitos y cuáles no lo son”.

El otro hecho fue el del propio Presidente Lacalle quien «está en contra de esta iniciativa porque la redacción dada al artículo era “demasiado laxa” y “abarcativa”. En ese marco, prefiere que las normas sean “de corto alcance, pero de cumplimiento cabal o rígido”, señala El País.

Carmelo Portal entrevistó al Diputado Mario Colman quien reconoció haber tenido una comunicación telefónica con el propio Presidente, quien le manifestó su posición.

Colman dijo a nuestro medio que la modificación del artículo 224 del Código Penal fue una idea para «aportar una herramienta combatiendo a aquellos irresponsables que ponen en riesgo la vida de otros. Es una norma que buscaba reforzar el cumplimiento de las normas sanitarias.»

El Diputado nacionalista destacó que le parece bien que se discuta y existan nuevos aportes «lástima que se perdió un año.» Remarcó que la idea siempre fue aportar desde el Parlamento con una herramienta que diera respuesta a una situación crítica dentro del contexto de una pandemia para «aquellos irresponsables que le importa muy poco la vida de los otros pudieran tener su castigo.»