El Congreso de Intendentes celebrará este jueves su 8.ª Sesión Plenaria en el Centro Cultural Nacional AFE de Colonia del Sacramento. A primera vista, la agenda repite el formato habitual: aprobación del acta, informe de la Mesa y un espacio para asuntos departamentales. Pero, entre esos puntos, aparece un bloque que no suele ocupar un lugar central en las plenarias del organismo: la comunicación pública y el audiovisual.

Tras la apertura, a las 11.00, los intendentes recibirán a la presidenta del Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional (Secan) y directora de Canal 5, Erika Hoffman. Media hora después, será el turno de la Agencia del Cine y Audiovisual del Uruguay (ACAU) y de Uruguay XXI, representados por su vicedirector ejecutivo, Martín Mercado.

Ese tramo convierte a Colonia —sede del encuentro— en un espacio donde convergerán los responsables de la política audiovisual pública y los organismos encargados de promover la producción nacional y su inserción internacional. No es un detalle menor para un departamento que, por su patrimonio histórico y su actividad cultural creciente, se ha vuelto un escenario frecuente para rodajes, festivales y proyectos creativos.

Al mediodía, la sesión incorporará otro componente social: la intervención de la campaña “Un Trato por el Buen Trato”, una iniciativa de sensibilización sobre derechos de niños, niñas y adolescentes. La presencia de este programa dentro de la plenaria vincula la agenda audiovisual con las políticas de protección de la infancia, un cruce poco habitual en este ámbito.

La reunión concluirá a las 12.50 con el espacio destinado a Asuntos Varios, donde los gobiernos departamentales podrán plantear los temas que requieran tratamiento común.

La sesión, breve en duración pero amplia en interlocutores, deja una señal: el audiovisual, la comunicación y la agenda social ingresan a la discusión de los intendentes en un momento en que los gobiernos departamentales buscan nuevas herramientas para proyectar sus territorios y reforzar políticas públicas. Colonia será el punto de encuentro donde esa conversación tome forma.