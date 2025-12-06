La Prefectura de Colonia localizó este sábado por la mañana el cuerpo de D.H., cuyo paradero había sido denunciado como ausente el día anterior. El hallazgo se produjo en aguas del Río de la Plata, en una zona próxima al punto donde horas antes se habían encontrado algunas de sus pertenencias.

La secuencia comenzó el viernes 5 de diciembre, a las 22.00, cuando la Prefectura recibió una llamada de L.H., hija del hombre, informando que en Playa Los Verdes, en las inmediaciones del Hotel Sheraton, habían aparecido una remera y un par de chinelas que pertenecían a su padre. La familia había denunciado su ausencia ese mismo día.

A partir del aviso, la unidad naval informó a la Seccional 7ª y consultó a Policía Científica sobre la necesidad de intervenir ante las prendas halladas. La funcionaria de guardia comunicó que el procedimiento no correspondía a esa unidad.

Minutos después, Prefectura desplegó un operativo de búsqueda en la zona costera. Una lancha —la PNN 577, con dos tripulantes a bordo— y un móvil terrestre —el ARN 2431, con tres efectivos— se trasladaron al lugar. Allí recibieron las pertenencias encontradas por quienes dieron el primer aviso.

La búsqueda continuó hasta pasada la medianoche. A la 01.20, sin resultados positivos, las unidades regresaron a base.

La reanudación del operativo al amanecer del sábado resultó determinante. A las 08.00, durante una recorrida fluvial, el personal de la Prefectura avistó un cuerpo en el Río de la Plata, en un punto cercano al sitio donde habían sido halladas las prendas.

El fiscal de turno fue notificado del procedimiento. Las autoridades continúan con las actuaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del hecho.