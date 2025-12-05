Una gran masa de aire caliente se instala sobre la parte central de Sudamérica y se fortalecerá en los próximos días, con temperaturas máximas en torno a los 40 ºC en el norte de Uruguay, Argentina, Paraguay y el estado brasileño de Rio Grande do Sul, según advirtió el servicio privado MetSul Meteorologia.

Norte de Uruguay bajo influencia de la ola de calor regional

De acuerdo con MetSul, el fenómeno responde a la presencia de una masa de aire muy cálida que se extiende sobre el centro del continente y que tenderá a intensificarse durante el fin de semana. En ese contexto, las zonas del norte de Uruguay quedarán comprendidas en el núcleo de calor, con marcas térmicas que podrían acercarse a los 40 ºC.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El episodio no se limita al país: el organismo brasileño destaca que las mismas condiciones afectarán a Argentina, Paraguay y Rio Grande do Sul, donde también se prevén valores extremos para la época.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Calor extremo y necesidad de seguimiento

La advertencia de MetSul apunta a un escenario de calor intenso y persistente, propio de situaciones en las que el aire cálido se mantiene estacionado sobre una amplia región. Aunque el comunicado no detalla otros parámetros meteorológicos, la previsión de máximas cercanas a los 40 ºC implica una atención particular sobre el impacto del calor en la vida cotidiana y en la salud de la población, especialmente en las franjas más vulnerables.

MetSul Meteorologia seguirá monitoreando la evolución de esta masa de aire caliente, que, según su advertencia, dominará el tiempo en el centro del continente y en el norte de Uruguay durante este fin de semana.