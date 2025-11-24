Entre el 19 y el 21 de noviembre, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) llevó a cabo en el departamento de Colonia una serie de jornadas organizadas por la Unidad de Descentralización. El objetivo fue revisar los compromisos de gestión asumidos en 2024 y definir acciones para el año próximo.

Participaron los directores departamentales del MGAP, autoridades nacionales y técnicos ministeriales. Estuvieron presentes el director de Descentralización, Ricardo Teixeira; el subsecretario de la cartera, Matías Carámbula; el director general de Recursos Naturales (DGRN), Gustavo Garibotto, y la responsable de la Unidad de Comunicaciones, Paula Scavarelli.

Durante las jornadas, se repasaron líneas de trabajo, planificación operativa y funcionamiento institucional en territorio. Garibotto presentó los ejes de la DGRN, entre ellos los planes de uso del suelo y el estímulo a las actividades agropecuarias en campo natural. También destacó la importancia de que las oficinas locales puedan orientar al público que se acerque con consultas.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El subsecretario Carámbula planteó la necesidad de fortalecer la articulación con organizaciones e instituciones en el territorio, mejorar la comunicación interna del ministerio y optimizar el funcionamiento de las Mesas de Desarrollo Rural.

La responsable de comunicaciones, Paula Scavarelli, realizó un taller sobre desafíos comunicacionales en territorio, uso de redes sociales y redacción informativa para medios institucionales.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Además, varios directores y directoras departamentales presentaron sus experiencias y líneas de trabajo:

Flores : fortalecimiento de grupos de mujeres rurales con enfoque de género (Fabia Fernández).

Paysandú : desarrollo productivo sostenible de la cuenca lechera (Carlos Oyanarte).

Tacuarembó : uso de riego en pasturas y campo natural (Domingo Ramos).

Florida : prevención, control y manejo de incendios (Daniel Berti). PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Río Negro: promoción de la capacitación agropecuaria (Javier López).

Las actividades se desarrollaron durante tres jornadas consecutivas en distintos espacios del departamento.