PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Un hombre de 32 años fue formalizado por la Justicia de Carmelo como presunto autor de varios delitos graves, tras una investigación desarrollada por la Policía bajo la conducción de la Fiscalía local.

El imputado, identificado como A.A., enfrenta cargos por la presunta comisión de un delito de abuso sexual especialmente agravado, en régimen de reiteración real, junto con un delito de violencia doméstica agravada y otro de abuso de funciones.

La Justicia Letrada de Primer Turno de Carmelo dispuso como medida cautelar su prisión preventiva por 120 días, mientras avanza el proceso judicial.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD