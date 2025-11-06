La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) resolvió que no existe incompatibilidad entre los distintos cargos que ocupa el presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Álvaro Danza.

Por dos votos contra uno, el Directorio del organismo concluyó este jueves que Danza puede ejercer simultáneamente la presidencia de ASSE, sus funciones como docente en la Facultad de Medicina de la Universidad de la República y su actividad profesional en instituciones privadas del sistema de salud.

La resolución contó con el respaldo de los representantes vinculados al Frente Amplio, mientras que el único voto en contra fue el del vocal designado por el Partido Nacional, Luis Calabria, quien expresó discrepancias sobre la compatibilidad entre la función pública y el desempeño privado.

La Jutep sostiene en su dictamen que no se configura un conflicto de intereses ni una violación a las normas éticas vigentes.