La Comisión Interdepartamental de Personas con Discapacidad (CIPEDI) celebró este martes una nueva sesión en la ciudad de Colonia del Sacramento, donde autoridades locales, legisladores y representantes departamentales abordaron los principales avances y retos en materia de inclusión y accesibilidad en el país.

El encuentro tuvo lugar en el Centro de Bienvenida, Interpretación y Turismo (BIT) de Colonia y contó con la bienvenida de la secretaria general de la Intendencia, María Belén Rico, quien recibió a la delegación en nombre del gobierno departamental.

Durante la jornada, se presentaron diversas iniciativas desarrolladas a nivel territorial. Desde Paysandú se informó sobre el avance del proyecto del Centro de Rehabilitación Norte, mientras que la delegación de Canelones propuso estrechar vínculos con la Universidad Tecnológica (UTEC) para promover el uso responsable de espacios accesibles, especialmente en áreas costeras.

La representación de Maldonado, por su parte, subrayó la relevancia de los estudios oceanográficos, el mantenimiento de las playas y el trabajo conjunto de equipos multidisciplinarios para garantizar entornos inclusivos.

También participaron los diputados por Colonia, Mario Colman (Partido Nacional) y Cecilia Badin (Frente Amplio), quienes expusieron sobre los aspectos del presupuesto quinquenal relacionados con políticas de discapacidad. Ambos destacaron la necesidad de integrar estas temáticas en el diseño y ejecución de políticas públicas.

En el marco de las resoluciones adoptadas, la Comisión acordó solicitar una audiencia ante el Parlamento el próximo 9 de diciembre, con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. El objetivo es plantear de forma directa la importancia de incorporar la voz de la CIPEDI en los procesos de toma de decisiones institucionales.

La sesión culminó con la intervención de la Comisión Inclusiva del Club Plaza Colonia, cuyos integrantes compartieron sus experiencias y desafíos en la promoción de la inclusión dentro del ámbito deportivo. En su presentación, hicieron énfasis en que muchas de las barreras más complejas de superar no son físicas, sino culturales y sociales.