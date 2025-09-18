Montevideo, 17 sep (EFE).- Un estudio llevado a cabo en Uruguay destacó que regar más de 500.000 hectáreas de campo generaría un impacto anual de al menos 3.300 millones de dólares, lo que equivale a un 3,5 % del Producto Interno Bruto del país.

El informe especial fue presentado por el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social, en el marco de la primera reunión de la comisión interministerial creada por el Poder Ejecutivo y que tiene por objetivo elaborar una estrategia nacional de riego.

Este detalla que actualmente se riegan en Uruguay menos de 100.000 hectáreas y que -con base en entrevistas con informantes calificados- se estableció «como alcanzable y sostenible» lograr regar más de 500.000 hectáreas entre cultivos de verano, ganadería y lechería.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

«Se estima que, si en ocho años se lograra expandir el riego a 300.000 hectáreas en agricultura, 200.000 en ganadería y 20.000 en lechería, el impacto anual podría alcanzar los 3.300 millones de dólares y aumentar el PBI en al menos 3,5 %. A su vez, se daría una mejora en la recaudación fiscal por el aumento en la producción y en el consumo de energía, así como en los niveles de inversión, de alta necesidad de ser incrementados», añade.

El informe apunta que en la actualidad el riego es «ampliamente utilizado» en el arroz, la caña de azúcar y la huerta protegida, «debido a que es necesario para su producción».

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

En maíz y soja se riegan 54.000 hectáreas (27.000 de cada uno). Esto equivale a un 10,5 % del total de lo sembrado del primero de estos productos y a un 2,2 % de la zona sembrada con el segundo de ellos.

Por su parte, en lechería, según datos que ofrece el informe citando al Instituto Nacional de Leche, la extensión alcanza «apenas el 5 % de los establecimientos».

«En promedio para las últimas cosechas, el riego eleva los rendimientos de maíz en 73 % y 38 % para la soja; puede lograr un incremento de la producción lechera de hasta 150 % por hectárea y un aumento significativo en la producción de carne», concluye el documento. EFE