El gobierno local de Carmelo ha convocado a los residentes de los barrios Mihanovich, Corralito y Puerto a participar en un nuevo encuentro del programa “Sé Parte de tu Municipio”, una propuesta orientada a fomentar la participación ciudadana a través del diálogo directo con el Concejo Municipal.

La reunión se realizará el martes 9 de septiembre a las 18.30 horas en el Club Sudamérica. Según se informó, será una oportunidad para que los vecinos expresen sus inquietudes, compartan propuestas y planteen necesidades específicas de cada zona.

El programa, impulsado por el Municipio, busca estrechar el vínculo entre la comunidad y las autoridades locales, fortaleciendo los mecanismos de escucha activa y transparencia en la gestión pública. La metodología prevé que los encuentros se desarrollen en diferentes puntos de la ciudad, con la finalidad de alcanzar a todos los sectores barriales.

Desde el Concejo Municipal se subrayó la importancia de esta iniciativa como espacio de construcción colectiva. “La participación de los vecinos es clave para definir prioridades y pensar soluciones desde el territorio”, señalaron.

Los organizadores invitan a todos los residentes de los barrios mencionados a sumarse al intercambio, con el objetivo de construir, en conjunto, una ciudad más inclusiva y participativa.