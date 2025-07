Montevideo, 10 jul (EFE).- El presidente Yamandú Orsi, aseguró este jueves que si hay algo que corregir en los nuevos pasaportes emitidos en el país está dispuesto a hacerlo y remarcó que siempre se debe estar muy atento a las señales que llegan desde el exterior.

Así lo aseguró al ser consultado en una rueda de prensa por la problemática surgida con Alemania, país que no permitirá el ingreso de uruguayos con pasaportes emitidos luego del 23 de abril de este año.

Así lo indicó este miércoles en su cuenta de la red social X el embajador alemán en Uruguay, Stefan Duppel, quien detalló que ni siquiera se podrá tener estancias cortas en la nación europea.

«Atención: poseedores de pasaportes. Los pasaportes emitidos después del 23/04/2025 no indican el lugar de nacimiento. Ahora no se puede entrar a Alemania con estos pasaportes, ni siquiera para estancias cortas. Actualmente, no se aceptan solicitudes de visa con dicho pasaporte», indica el comunicado.

Orsi recordó que los cambios en el pasaporte uruguayo están alineados con un protocolo que había sido sugerido y que su país está dispuesto a cambiar si hay algo que genere complicaciones.

Este año, el Ministerio del Interior de Uruguay dispuso una serie de modificaciones en la información consignada en los pasaportes comunes del país para cumplir con las recomendaciones de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) respecto a la seguridad jurídica de sus portadores.

Según detalló en ese momento, las modificaciones en la información de los pasaportes expedidos por la Dirección Nacional de Identificación Civil proporcionan «mayor claridad sobre el vínculo jurídico entre el portador del pasaporte y el Estado uruguayo».

«Entre los principales cambios se encuentra la modificación del título ‘Nacionalidad’, que pasará a denominarse ‘Nacionalidad/Ciudadanía’, consignándose el código ‘URY’ tanto para ciudadanos naturales como legales. Esta medida permitirá una coincidencia entre el país emisor del documento y la ciudadanía de su titular», detallaba el texto.

Otro cambio relevante, añadía la información, es «la eliminación del título ‘Lugar de nacimiento’ de los pasaportes comunes, al no ser considerado obligatorio según el documento 9303 de la OACI». EFE