El Movimiento de Erradicación de la Vivienda Insalubre Rural (MEVIR) emitió una resolución mediante la cual prohíbe expresamente la realización de convocatorias en su nombre por parte de personas o instituciones no autorizadas. La disposición también alcanza el uso de su imagen institucional para fines ajenos a los programas oficiales del organismo.

Según el comunicado difundido por la Comisión Nacional Honoraria, aquellas personas físicas o jurídicas que incumplan esta disposición podrán ser pasibles de acciones judiciales, civiles y/o penales, en caso de que corresponda.

El texto recomienda a la población en general, y en particular a los participantes de los programas de MEVIR, no brindar información personal si no se ha confirmado previamente que la convocatoria proviene de canales oficiales. En ese sentido, se exhorta a verificar la autenticidad de las comunicaciones a través del sitio web y redes sociales institucionales.

La resolución no detalla los motivos concretos que originaron la medida, ni menciona hechos puntuales, pero apunta a evitar el uso indebido del nombre e imagen de la institución, así como prevenir eventuales perjuicios a personas que puedan verse engañadas por comunicaciones falsas o no autorizadas.

MEVIR forma parte del sistema de políticas públicas de vivienda y tiene una larga trayectoria en la construcción de soluciones habitacionales en el medio rural y urbano disperso. Su nombre cuenta con legitimidad y confianza en numerosas comunidades del interior del país, por lo que el uso no autorizado de su identidad institucional puede generar confusión o falsas expectativas entre los beneficiarios.

La decisión de publicar esta resolución se enmarca en el interés de resguardar la fe pública y la transparencia de los procesos que lleva adelante el organismo, especialmente en lo que refiere a inscripciones, sorteos y adjudicaciones de viviendas.