En un escueto pero contundente mensaje publicado en su cuenta de X (ex Twitter), el presidente Yamandú Orsi anunció este viernes que aceptó la renuncia de la ministra de Vivienda, Cecilia Cairo, en medio de la polémica que rodea su gestión. «En virtud de los hechos de público conocimiento, la ministra Cecilia Cairo me presentó su renuncia. He decidido aceptarla. Tema resuelto», escribió el mandatario en un texto breve que no deja lugar a interpretaciones.

La decisión llega en un momento donde el clima político se encontraba enrarecido por diversas denuncias y cuestionamientos que involucraban a la jerarca. Aunque Orsi no detalla los motivos, su afirmación de que el tema está “resuelto” busca cerrar filas y dar por superado un episodio que amenazaba con erosionar la estabilidad de su gabinete.

La renuncia de Cairo marca el primer cambio ministerial relevante desde la asunción de Orsi al frente del Ejecutivo, en un contexto en el que la transparencia y la celeridad en la respuesta parecen perfilarse como sellos de su gestión. Con una sola frase, el presidente impuso su tono: directo, resolutivo y sin rodeos.

Hasta el momento, no se ha informado quién ocupará el cargo vacante ni si se emitirán declaraciones adicionales desde Presidencia o desde el Ministerio de Vivienda. La publicación de Orsi, sin embargo, ya ha generado una ola de repercusiones tanto dentro del oficialismo como en la oposición.

La ministra Cecilia Cairo, militante histórica del Frente Amplio y con trayectoria parlamentaria, se había visto en el ojo de la tormenta tras la difusión de información que generó cuestionamientos sobre su actuación. Su salida evidencia que la presión pública y política tuvo impacto, pero también que el Presidente busca cortar de raíz cualquier desgaste prolongado. El mensaje es claro: actuar rápido, decidir y seguir.

Tema resuelto, escribió Orsi. Pero las repercusiones, seguramente, seguirán.