Marketing local digital : una tienda no necesita ser Amazon para estar en Instagram. Con presencia digital, promociones por WhatsApp y reseñas de clientes, los comercios pueden generar confianza y recordación. Según Mobilosoft , el 80% de las personas que buscan un comercio local desde su celular terminan visitándolo en el día.

Publicidad en medios de cercanía: cortar la pauta en radios, portales o programas locales debilita el vínculo. La inversión en estos espacios no solo informa: construye comunidad, genera conversación. Como dice una máxima del marketing: quien no está en la mente del consumidor, no está en el carrito.