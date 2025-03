PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Cientos de personas participaron este domingo en una movilización en apoyo a Guillermo Besozzi, exintendente de Soriano, imputado por siete delitos y actualmente bajo arresto domiciliario. La marcha, convocada bajo la consigna «Todos somos Besozzi», partió desde distintos puntos del departamento y culminó en la chacra donde reside el exjerarca, a unos 11 kilómetros de Mercedes.

Los manifestantes se movilizaron a pie, a caballo y en vehículos desde el centro de Mercedes, Palmitas y un punto ubicado sobre la ruta. En el lugar, Besozzi salió a la entrada de su chacra para recibir a los presentes y dialogar brevemente con la prensa.

“Yo no hice nada, soy inocente”, declaró. Consultado por su situación judicial, expresó: “Si es por hacer gestiones vamos a buscar a todos los intendentes, a todos los secretarios”.

Respecto a la marcha, sostuvo que se trató de una convocatoria espontánea: “Es una demostración de gente que se ve que se le ocurrió juntarse para venir a apoyar a un amigo, un compañero y un hombre que ha trabajado por ellos y más nada”. Agregó que entre los asistentes había personas de distintos sectores políticos: “Hay gente que no me vota, no tiene que ver con mis votos. Hay gente que no conozco, no sé ni quiénes son”, publicó El País.

Besozzi confirmó además que continuará con su campaña rumbo a las elecciones departamentales. “La campaña la voy a hacer desde acá y haré un lanzamiento desde acá”, afirmó.

El caso judicial

Besozzi fue detenido e imputado en el marco de una investigación que lleva adelante la fiscal Stella Alciaturi por presuntas irregularidades en la administración municipal. La Justicia dispuso 180 días de arresto domiciliario con monitoreo electrónico. Junto al exintendente también fueron formalizadas otras seis personas vinculadas a la cúpula municipal.

El caso generó repercusiones políticas. Legisladores y dirigentes del Partido Nacional, entre ellos Graciela Bianchi y Javier García, expresaron públicamente su disconformidad con el procedimiento judicial. Intendentes de otros departamentos también visitaron a Besozzi en su domicilio para manifestarle su respaldo.