Las colocaciones externas de productos lácteos totalizaron U$S 70 millones, aumentando 29% en términos interanuales. Destacaron las exportaciones de leche hacia el mercado brasileño, que pasaron de casi U$S 2 millones en abril de 2022 a U$S 38 millones en abril de 2023.

Por el contrario, las exportaciones de leche hacia Argelia disminuyeron 64% en igual comparación.

Las exportaciones del sector lácteo, que representaron en abril de 2022 el 6% de las exportaciones hacia el mercado brasileño pasaron a representar el 27% en igual mes de 2023, sextuplicando el monto de abril de 2022, señala el informe de Uruguay XXI.

Los principales mercados de productos lácteos se focalizan en Brasil y Argelia.