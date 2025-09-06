El Municipio de Carmelo celebró este sábado una sesión extraordinaria en la que resolvió, por unanimidad, suspender la compra de un camión recolector de residuos, cuyo trámite se arrastraba desde la administración anterior, al incluirse en el POA 2025. La decisión se adoptó tras la notificación de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), que exigió reiniciar el expediente desde cero, ya que faltaban especificaciones.

Con la anulación por parte del Municipio de esta adquisición, se liberaron fondos que fueron redistribuidos en otras inversiones para el municipio. En total, se reorientaron más de siete millones de pesos uruguayos.

Nueva asignación de recursos

El dinero inicialmente destinado al camión recolector será utilizado para aprobar la compra del siguiente equipamiento:

Un minicargador con accesorios , por un valor estimado de $2.800.000.

Un camión doble cabina con volcadora , presupuestado aproximado a $1.400.000.

Un tractor corta césped y una cortadora de césped a nafta con bolsa , junto con

Dos desmalezadoras, por un total de $250.000.

Estas adquisiciones permitirán mejorar los servicios de mantenimiento y recolección en la ciudad, con equipamiento más versátil y de rápida disponibilidad, frente a los tiempos administrativos que implicaba reiniciar el trámite del camión recolector.

Destino del excedente

Además de la compra de maquinaria, se dispuso que el monto restante —alrededor de $2.150.000— sea destinado a obras de mejora en cuatro espacios públicos del municipio. Los lugares específicos serán definidos próximamente, según se informó durante la sesión.