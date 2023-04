El legislador planteó -en su exposición- una situación de inseguridad en varias localidades de su departamento de Colonia, que durante un mes no tuvo Jefe de Policía a raíz de algunas adecuaciones de cargos nacionales.

Como explicó, esto generó una gran inestabilidad, por la que el Ministro del Interior y el Director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior acudieron a varias localidades a escuchar los planteos de la sociedad civil sobre las dificultades que están teniendo por estas situaciones pero, acotó Viera, luego de la visita todo sigue igual.

Hay ciudades -comentó el representante- como Rosario con más de 10.000 habitantes que tiene solo 12 efectivos en la comisaría, Colonia Valdense tiene 13 y Nueva Helvecia 16.

Asimismo, se siguen dando hechos delictivos en el departamento, siendo lo más trágico un asesinato en Juan Lacaze, no habiendo respuestas del Ministerio más que trasladar la responsabilidad a otros actores.

Autoridades «irresponsables» por acusar a los profesionales médicos

Las autoridades del Ministerio declararon públicamente que los médicos otorgan certificaciones indebidas, comentó Viera, siendo esto un hecho grave que no se puede dejar pasar porque está dando a entender que es una conducta generalizada sin pruebas, y eso es por lo menos irresponsable, acotó el diputado.

Según el representante, los problemas de fondo siguen sin resolverse, no hay un plan de manejo en el territorio, se le cambió el sentido al Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO) y no existe un método de diálogo y de intercambio comunitario ya que se eliminaron las mesas de seguridad y convivencia ciudadana y no se generó ningún instrumento de intercambio.

Ahora hay un nuevo Jefe de Policía, esperemos que se pueda avanzar, abogamos por más instancias de diálogo social y respaldo real a los policías, concluyó Viera.