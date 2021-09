El primer mandatario participó este domingo 26, en el departamento de Paysandú, del acto de homenaje al prócer José Gervasio Artigas en la Meseta de Artigas, ubicada en el kilómetro 453 de la ruta nacional n.°3. Destacó que el país es visto en el mundo como un “faro democrático” y llamó a los uruguayos a tender puentes para las futuras generaciones.

La festividad se llevó a cabo en el Parque Histórico Meseta de Artigas, consiste en un festival cultural con la presencia de sociedades tradicionales y aparcerías. La actividad también fue presenciada por el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado; el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, e integrantes del Congreso de Intendentes, entre otras autoridades nacionales y departamentales.

En el acto, el presidente Lacalle Pou agradeció la invitación a un “día de recuerdo y conmemoración”, expresó que a Uruguay se lo ve como un “faro democrático” y subrayó que ello ocurre, no solo por esta administración de Gobierno, sino desde una perspectiva histórica. En ese sentido, afirmó que Uruguay es el país que cuenta con los partidos políticos más antiguos del mundo y destacó que siempre los desacuerdos se solucionaron por la vía pacífica. En ese sentido, el mandatario llamó a “hablar con argumentos” y añadió que llegó al Gobierno con la condición e intención de tender puentes y “no dividir”. Asimismo, expresó que siempre hay que estar dispuesto a recibir las críticas, “más que a darlas”.

En su exposición, también recordó al exministro del Interior y exintendente de Paysandú, Jorge Larrañaga, relató que participó por primera vez de la actividad en el año 2000 y añadió que la esencia del acto estaba representada por su persona. El presidente enfatizó que hoy se lo extraña en su gestión al frente de la cartera del Interior y remarcó que se debe trabajar para defender y mejorar esa tarea.

Luego de la oratoria, continuó con una recorrida por el predio histórico y el descubrimiento de placas conmemorativas.

Por su parte, el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, sostuvo que en esta oportunidad no solo se rinde homenaje a José Gervasio Artigas, sino también a Jorge Larrañaga, quien fue precursor de estos actos. “En cada rincón del departamento no hay lugar que no tenga la huella positiva de Larrañaga”, remarcó.

Explicó que Artigas eligió esta zona para concretar su sueño federal, y que su legado implica pensar más allá de divisas, colores y pasiones. “Las causas nacionales demandan ponernos de acuerdo y trabajar juntos para lograrlas”, precisó.

Luego del acto, se procedió a la colocación de una ofrenda floral al pie del monumento a José Artigas y, posteriormente, el presidente Lacalle Pou participó del descubrimiento de placas conmemorativas por parte de la Intendencia de Paysandú, el Municipio de Chapicuy y el Congreso de Intendentes por la 27.ª edición del encuentro. Además, la Junta de Paysandú colocó una placa recordatoria en homenaje a Jorge Larrañaga.

Por su parte, representantes de unión de sociedades tradicionalistas del Uruguay entregaron plaquetas al presidente de la República y al intendente Olivera, entre otras personalidades que apoyan su temática e iniciativas.

A continuación, se homenajeó a Jorge Larrañaga con el descubrimiento de la piedra fundacional del memorial en su honor, y se firmó un acta para la instalación de una escultura que reflejará el espíritu de la marcha de la que fue impulsor.

Interés en invertir en Uruguay

En rueda de prensa, Lacalle Pou evaluó su viaje a México y Estados Unidos como positivo y explicó que mantuvo reuniones con posibles inversores que valoran la fuerte institucionalidad y el respeto a la democracia que caracterizan a Uruguay. Además, destacó el interés de varias naciones en generar vínculos comerciales con el país, algo que lo hace sentir muy orgulloso, expresó.

Sobre el tratado de libre comercio (TLC) con China, explicó que en estos días se nombrará a las personas que efectuarán el estudio de factibilidad y las negociaciones.

Consultado sobre la apertura de fronteras, manifestó que la medida impacta de manera positiva en el fortalecimiento del sector turístico, así como por la llegada de extranjeros interesados en instalarse en Uruguay. Sin embargo, sostuvo que existe preocupación por la diferencia de precios con otros países debido al tipo de cambio y que se trabaja en textos legales para paliar esa situación.

Sobre la derivación de recursos financieros del Instituto Nacional de Colonización para utilizarlos a fin de erradicar asentamientos, explicó que es la definición que tomó el Gobierno y que Colonización cuenta con recursos suficientes, que solo debe mejorarse su gestión. “Nosotros tenemos una clara intención de que la gente se asiente en el campo, pero través de una colonización moderna”, concluyó.