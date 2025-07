En setiembre de 2021, el Municipio de Carmelo fue uno de los ganadores del programa nacional “Nuestra Huerta”, financiado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), en convenio con “Sembrando Huertas” y con el respaldo del Ministerio de Ambiente y el de Ganadería, Agricultura y Pesca. El proyecto obtuvo 200.000 pesos para crear huertas comunitarias y familiares, con un plan piloto en los barracones de la ex-Montes del Plata.

La propuesta incluía compostaje orgánico, producción de semillas y un sistema de riego por goteo. Contaba con el apoyo técnico del programa “Manos a la Tierra” y preveía la participación de 20 familias, así como instituciones sociales y ollas populares. Sin embargo, menos de un año después, desde la OPP se informaba que el proyecto apenas mostraba un 3 % de avance.

A julio de 2022, el invernáculo construido en el predio permanecía vacío, sin cultivos. Las denuncias se multiplicaron: uso indebido de recursos, compras cuestionadas como un motocultivador con soplador, socios agregados sin consentimiento como la ONG Moldeando el Futuro, y falta total de ejecución visible. La amenaza de tener que devolver parte del dinero asignado fue inminente. A contrarreloj, el proyecto fue regularizado, pero la experiencia dejó muchas dudas.

Tras asumir como alcalde, Luis Pablo Parodi recibió este legado. En entrevista con este medio, reconoce los problemas iniciales y plantea una nueva etapa, con énfasis en la seriedad y la planificación responsable.

El proyecto no tuvo sostenibilidad. Se hizo la inversión, se construyó el invernáculo, se instaló el sistema de riego, hubo personas que trabajaron allí, pero sin continuidad. No se podía sostener solo desde el Municipio. Faltó articulación con la sociedad civil organizada, como lo propusimos originalmente con Moldeando el Futuro. El tiempo nos dio la razón.

—¿Quién es responsable de que el proyecto no diera frutos?

No se trata de señalar culpables individuales. El dinero se usó, pero no se logró el objetivo. Es una lección sobre cómo no deben hacerse las cosas: un proyecto no puede depender solo del entusiasmo inicial. Se necesita planificación, compromiso comunitario y una visión a largo plazo.