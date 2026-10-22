Según el planteo recibido, los trabajos en este sector complican el tránsito de los vehículos que utilizan diariamente uno de los principales accesos a Carmelo.

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La situación genera preocupación entre quienes circulan por el lugar, especialmente por las dificultades que presentan las condiciones actuales de tránsito.

El lector solicita que se preste atención a esta situación para facilitar una circulación más segura mientras continúan las obras.

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