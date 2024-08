En una sesión extraordinaria de la Junta Departamental de Colonia, celebrada el lunes 19 de agosto de 2024, la bancada del Frente Amplio decidió retirarse del recinto en desacuerdo con el tratamiento dado al proyecto de Ordenamiento Territorial de Colonia del Sacramento. Según los ediles del Frente Amplio, la mesa incurrió en un error al omitir la lectura de los informes de las comisiones asesoras antes de proceder a la votación general del proyecto, lo que motivó la solicitud de reconsiderar la votación y abrir un debate más amplio, tanto en lo general como en lo particular.

Sin embargo, la bancada del oficialismo rechazó nuevamente la propuesta, impidiendo una discusión general del proyecto. Ante esta situación, el Frente Amplio optó por no participar en la votación de los artículos, argumentando que el procedimiento no era el adecuado.

Los ediles del Frente Amplio subrayaron la importancia de contar con un plan de ordenamiento territorial acorde a las necesidades de cada territorio, conforme a lo establecido por la Ley 18.308 de 2008, impulsada por su partido. La bancada destacó que esta ley es fundamental para el presente y futuro de las localidades y que su discusión debe ser amplia, incorporando las diversas inquietudes que enriquezcan el proyecto en favor del interés general.

Durante la sesión, el Frente Amplio planteó diversas preocupaciones sobre el proyecto, como la expansión de la ciudad sin una planificación adecuada, el acceso a la costa y el derecho de los ciudadanos a disfrutar de ella, los impactos de nuevos proyectos sobre la Ruta 1, la aparición de asentamientos irregulares y la relevancia del barrio histórico de Colonia. También señalaron que las audiencias públicas para la conformación del plan local se realizaron durante la pandemia, lo que limitó significativamente la participación ciudadana.

Finalmente, la bancada del Frente Amplio expresó su rechazo a lo que consideran un bloqueo del Partido Nacional para debatir un tema crucial para el departamento en el ámbito que corresponde: la Junta Departamental. Subrayaron que no asumirán la responsabilidad por posibles errores derivados de no discutir el proyecto con la seriedad y los aportes necesarios que garanticen el bienestar de los ciudadanos de Colonia.

Comunicado BANCADA DE EDILES DEL FRENTE AMPLIO

20 de Agosto de 2024

En la sesión extraordinaria realizada por la Junta Departamental de Colonia, el día lunes 19 de Agosto de 2024, misma que fue convocada para tratar como único punto del orden del día el proyecto de Ordenamiento Territorial de Colonia del Sacramento.

Luego de votar el proyecto en general, incurriendo la mesa en un error, ante la omisión de leer los informes de las comisiones asesoras, en ese sentido ediles de la bancada del Frente Amplio argumentaron la necesidad de reconsiderar la votación y entrar en la discusión general y luego en lo particular, procedimiento que es de estilo en los debates que se realizan en este ámbito.

Nuevamente la negativa de la bancada del oficialismo no permitió la discusión del proyecto en términos generales, por tal motivo y sin ser contemplada nuevamente la Bancada del Frente Amplio decidió retirarse de la sala y no participar de la votación de los artículos en cuestión ya que no era la forma adecuada.

Nuestra Bancada entiende la importancia de este tema y la necesidad de tener un plan de ordenamiento territorial ajustado a la realidad de cada territorio, estando de acuerdo con la Ley 18.308 creada en el año 2008 por el Frente Amplio.

Está ley es fundamental para el presente y futuro de nuestras localidades, por eso la discusión del mismo en la Junta Departamental debe ser lo más amplia posible y escuchar las diferentes inquietudes para enriquecer el proyecto que vela por el interés general.

Surgen diferentes preocupaciones del proyecto de Ordenamiento Territorial de Colonia del Sacramento presentado en la mencionada sesión, a vía de ejemplo:

1. Expansión de la ciudad sin una adecuada planificación (y con intereses inmobiliarios claros)

2. Acceso a la costa y el derecho de los ciudadanos a disfrutar de la misma.

3. Proyectos importantes sobre ingreso a la ciudad sobre Ruta 1 y cómo puede afectar esto a los vecinos de la zona.

4. Asentamientos irregulares (aparición de nuevos asentamientos y posibles realojos).

5. Barrio histórico y su importancia para nuestra ciudad. Así mismo vemos que cuando se estaba conformando el plan local de Ordenamiento Territorial, las audiencias públicas que se realizaron fueron en pandemia, con plenas restricciones que todos conocemos, lo que no permitió una amplia participación de la comunidad.

Una vez más el Partido Nacional impide la discusión de un tema importante para el departamento en el ámbito donde se debe realizar que es en la Junta Departamental.

La Bancada de Ediles del Frente Amplio no va a ser responsable de errores que se puedan cometer por no discutir estos proyectos en la forma seria y tomando los aportes correspondientes que den garantías al pueblo de Colonia.