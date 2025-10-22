La Comisión Sectorial de Descentralización analizará este jueves 23 de octubre, en sesión ordinaria y en modalidad virtual, una nueva cartera de iniciativas que se financiarán a través del Fondo de Desarrollo del Interior (FDI). Se trata de 15 proyectos presentados por gobiernos departamentales, cuya inversión conjunta supera los 435 millones de pesos.

Estas propuestas —que serán consideradas junto con la aprobación del acta correspondiente a la sesión anterior (Acta Nº 288)— buscan impulsar mejoras en infraestructura vial, adquisición de maquinaria, fortalecimiento institucional y apoyo a emprendimientos productivos, en el marco de las políticas de descentralización y desarrollo territorial.

Además de las nuevas iniciativas, la comisión evaluará dos solicitudes de ampliación de proyectos en Rocha y Treinta y Tres, así como el estado de ejecución presupuestal del FDI, un componente clave para la transparencia y eficiencia del gasto público.

Durante la sesión también se revisarán las certificaciones correspondientes al mes de septiembre y se abordarán reformulaciones de Programas Operativos Anuales (POA) municipales, lo que apunta a mejorar la planificación local. Asimismo, se informará sobre los avances del Programa de Desarrollo y Gestión Subnacional (PDGS), un instrumento que complementa los esfuerzos del FDI con asistencia técnica y fortalecimiento de capacidades.

La Comisión Sectorial de Descentralización, integrada por representantes del gobierno nacional y los gobiernos departamentales, cumple así una función clave en la distribución equitativa de recursos que permiten ejecutar obras e iniciativas productivas en el interior del país, con el objetivo de reducir asimetrías territoriales y consolidar el desarrollo regional.