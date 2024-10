PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Uruguay se enfrenta a temperaturas inusualmente bajas para esta época del año, producto de una masa de aire frío que ha ingresado desde el sur. La madrugada de este jueves, varias localidades registraron mínimas similares a las típicas del invierno, destacándose cifras cercanas a los 3°C, fenómeno que ha sorprendido a los uruguayos a inicios de octubre.

Este evento de frío está directamente relacionado con un centro de alta presión de 1.025 hPa ubicado sobre Uruguay, según lo informó MetSul Meteorología. Aunque este tipo de incursiones de aire frío no son infrecuentes en los primeros días de la primavera, la intensidad de las temperaturas ha llamado la atención. En particular, la región fronteriza con Brasil, especialmente en localidades como Rivera y Cerro Largo, vivió una madrugada gélida con registros similares a los observados en el vecino estado de Rio Grande do Sul.

MetSul anticipa que el frío continuará afectando las zonas del sur de Uruguay y la frontera durante los próximos días. Aunque se espera que la masa de aire frío comience a disiparse el sábado, no se descarta la posibilidad de nuevas heladas en las zonas más altas del territorio uruguayo.

Este comportamiento climático, más propio de julio que de octubre, alerta a los sectores agropecuarios, que deben tomar precauciones ante las posibles consecuencias de las heladas en cultivos sensibles a bajas temperaturas. En particular, los productores del interior del país estarán atentos a las fluctuaciones térmicas que podrían afectar los ciclos productivos en esta fase del año.

Uruguay, que normalmente empieza a disfrutar de climas más templados en esta época del año, ha recibido un recordatorio invernal en pleno inicio de primavera, con temperaturas que desafían las expectativas de un mes generalmente más cálido.