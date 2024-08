PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Bajo el cielo de la histórica Plaza de Toros, en la Sala Multiespacio, se presentó «Origen Colonia», una marca que trasciende la simple definición de un nombre: es un emblema de identidad, una declaración de principios, y sobre todo, un canto a la gastronomía local.

Esta marca, nacida del esfuerzo colaborativo de la Red Gastronomía KM0 en Colonia, surge como una respuesta apasionada al desafío de mantener viva la esencia culinaria de la región. En un mundo donde la globalización amenaza con uniformar sabores y experiencias, «Origen Colonia» se yergue como un baluarte de lo auténtico, lo local, lo genuino. Aquí, cada plato es un fragmento de la historia de Colonia, una sinfonía de sabores que respetan la tierra y honran a quienes la cultivan.

En el corazón de esta iniciativa, los restaurantes que integran la red ofrecen mucho más que comidas: brindan experiencias. Cada ingrediente seleccionado, cada receta interpretada, es una declaración de amor por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente. Es un esfuerzo consciente por reducir la huella de carbono, un gesto que, aunque pequeño, suma en el gran mosaico del cambio climático. Los comensales, al sentarse a la mesa, participan en esta comunión con la tierra, degustando sabores que son tan frescos como antiguos, tan innovadores como tradicionales.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

La gestación de esta marca, guiada por la experta mano de Julieta Sánchez y Misael Alonso de la consultora Otra Piel, fue un proceso tan meticuloso como una receta bien ejecutada. Desde la creación de una identidad visual que capta la esencia de Colonia, hasta la elaboración de un plan de comunicación que promete llevar esta idea al corazón de cada habitante y visitante, cada paso fue dado con una precisión que refleja el cuidado por los detalles que define a esta red de restaurantes.

Pero «Origen Colonia» no es solo un nombre; es una comunidad que comenzó a tejerse en septiembre de 2023, con la aspiración de fortalecer y diferenciar la oferta gastronómica de Colonia. Con el apoyo de la Asociación Turística del departamento y la Agencia Nacional de Desarrollo, esta red se ha convertido en un faro de competitividad y autenticidad. Andrea Porley Páez, quien coordina con dedicación esta red, ha sido testigo de la evolución de esta iniciativa que no solo conecta restaurantes, sino también historias, sueños y voluntades.

Los nombres de los restaurantes que se han sumado a «Origen Colonia» son ya sinónimo de una promesa cumplida: Pueblo Tannat, Che Carmelo, 508 Café, Los 2 Reales, Figari Bistro, Cervecería El Palacio, Sio Sushi, Parrillada El Portón, Cafetería Bon Gout, Casa Viera, Cervecería Barbot, Muelle Sur, La Locanda, Las Liebres, Vinoteca de la Colonia, El Otro Portón. Cada uno de estos lugares es un santuario donde se celebra la gastronomía como una forma de arte y como una declaración de respeto hacia la naturaleza.

La presentación de «Origen Colonia» no solo reunió a autoridades y empresarios, sino también a soñadores y creadores, a jóvenes estudiantes y periodistas que vieron en este evento no solo una noticia, sino un hito en la historia de Colonia. Así, en la tranquila tarde que cerraba el Primer Encuentro de Turismo Gastronómico de Colonia, no solo se lanzó una marca; se sembró una idea, una esperanza, un origen que promete crecer y florecer al ritmo de las estaciones y los corazones que laten al unísono con esta tierra.