En su 7ª Sesión Plenaria, celebrada el 20 de noviembre, el Congreso de Intendentes avanzó en la consolidación de una estrategia de desarrollo territorial con fuerte impronta interinstitucional. La jornada, marcada por la participación de representantes del Gobierno nacional y de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), se centró en fortalecer la coordinación entre niveles de gobierno y afianzar una agenda común de políticas públicas.

El encuentro comenzó con la aprobación de las actas de sesiones anteriores y dio paso a una serie de presentaciones técnicas sobre vivienda, política exterior, integración urbana, salud, educación y gestión administrativa.

Acuerdo clave en vivienda e integración

Uno de los puntos más destacados fue la firma del Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) y los Gobiernos Departamentales. La iniciativa, encabezada por el subsecretario Christian Di Candia, apunta a abordar la precariedad habitacional con enfoque integral y territorializado.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El convenio se apoya en tres ejes:

Registro departamental de asentamientos.

Acciones preventivas en territorio.

Definición de áreas prioritarias en el marco del Plan Quinquenal.

Además, se prevé la creación de comisiones de seguimiento y la suscripción de acuerdos específicos con cada departamento, con el objetivo de empoderar a los gobiernos locales en la implementación de políticas habitacionales con impacto directo en comunidades vulnerables.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

La directora nacional de Ordenamiento Territorial, Paola Florio, subrayó la necesidad de herramientas como el Sistema de Información Territorial para el diseño de políticas más allá de los centros urbanos. A su vez, Milton Machado y Silvana Nieves, directores de Vivienda e Integración Social y Urbana, presentaron programas como Avanzar, Plan Juntos y Mejoramiento de Barrios, junto con nuevas líneas de acción para atender a quienes aún carecen de vivienda digna.

Por su parte, Federico de la Peña, de Mevir, expuso sobre la expansión del organismo hacia nuevas unidades habitacionales, recuperación de viviendas abandonadas y obras de infraestructura en microregiones.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Intendencias y política exterior

El canciller Mario Lubetkin planteó la necesidad de integrar la dimensión territorial en la política exterior. En su diálogo con los jefes departamentales, destacó que los gobiernos locales funcionan como “cajas de resonancia” para las relaciones internacionales y puso como ejemplo acuerdos ya firmados con la Unión Europea, Aecid y Felcode.

Lubetkin también se refirió al papel de las intendencias ante el eventual acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, y subrayó su compromiso con una política exterior descentralizada. En sintonía, la intendenta de San José, Ana María Bentaberri, reclamó una mayor inclusión de los territorios en estas estrategias globales.

Educación y salud: redes para la equidad

Desde la ANEP, su presidente Pablo Caggiani presentó los avances de la institución en colaboración con los gobiernos departamentales. Se resaltó el trabajo conjunto para mantener infraestructuras educativas y fomentar el desarrollo local mediante la articulación entre educación, deporte y comunidad.

En el área de salud, el presidente del Congreso, Nicolás Olivera, destacó la implementación del proyecto ECHO, en colaboración con la Facultad de Medicina y liderado por el doctor Henry Cohen. Esta iniciativa busca ampliar el acceso a servicios especializados en salud mental, sobre todo en el interior del país.

Más allá del plenario: cooperación y gobernanza

Durante la sesión se actualizaron también temas estratégicos:

Sistema Único de Cobro de Ingresos Territoriales (Sucit) : continúa en desarrollo por parte de una comisión técnica con representantes de Canelones, Maldonado y el propio Congreso.

Programa Uruguay Impulsa : ante la incertidumbre sobre su continuidad, se acordó enviar una nota formal a la Comisión Sectorial de Descentralización.

Reunión con el BROU por la iniciativa “Limpia Sueldos”: su posible lanzamiento se prevé para marzo o abril de 2026.

El Congreso participa actualmente en 56 comisiones de trabajo, lo que ha llevado a la elaboración de un nuevo reglamento interno para optimizar su representación y mejorar la coordinación entre los distintos espacios.

La jornada concluyó con la presentación de diversas comunicaciones institucionales y una agenda que confirma el rumbo hacia una gobernanza más articulada y territorialmente inclusiva.