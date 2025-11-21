PUBLICIDAD PUBLICIDAD

La tormenta que se registra desde la tarde en el departamento de Colonia dejó a miles de usuarios sin energía eléctrica.

Según el reporte de UTE observado a las 21:44 horas de este jueves, hay 3.298 clientes afectados, con 15 incidencias identificadas en el departamento.

Colonia cuenta con 74.519 clientes, por lo que la afectación alcanza el 4,43% del total.

Desde Ombúes de Lavalle vecinos informaron cortes de luz, situación que también se observa en otros puntos del departamento.

