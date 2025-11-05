Montevideo – En el marco del Decreto N.º 436/007, que prohíbe la realización de fuegos o quemas al aire libre desde el 1.º de noviembre de 2025 hasta el 30 de abril de 2026, la empresa forestal Montes del Plata puso en marcha su campaña de prevención, detección y respuesta ante incendios.

El plan, que contempla una inversión anual de 3 millones de dólares, combina vigilancia tecnológica, monitoreo satelital y formación de equipos técnicos y comunitarios. La cobertura de vigilancia alcanza el 100 % de las áreas forestales administradas por la compañía.

El sistema de monitoreo incluye 65 cámaras con inteligencia artificial en coordinación con la Sociedad de Productores Forestales, y rutas aéreas de observación. Además, se utiliza un simulador desarrollado por la empresa alemana OroraTech, que permite anticipar en un minuto el comportamiento del fuego con hasta 12 horas de antelación. La herramienta considera variables como topografía, tipo de vegetación, viento y humedad.

Entre los recursos incorporados a la operativa se encuentran un dron térmico con visión nocturna, capaz de detectar puntos calientes en condiciones de humo, y un retardante que ralentiza la propagación del fuego. Ambos elementos apuntan a mejorar la seguridad de los equipos de combate y la eficacia en la respuesta a los focos ígneos.

En paralelo, el programa incluye instancias de capacitación. Más de 1.900 personas vinculadas a Montes del Plata y empresas contratistas recibieron formación durante el último año. A su vez, más de 700 personas de comunidades vecinas fueron instruidas sobre cómo actuar en caso de emergencia.

La empresa informó que mantiene operativos más de 15.000 kilómetros de cortafuegos y 1.500 fuentes de agua para el abastecimiento de medios terrestres y aéreos. También continúa habilitada la línea de contacto por WhatsApp para reportes o alertas de fuego, a través del número 091 623 300.

Juan Bide, gerente de Patrimonio y responsable de Gestión de Incendios en Montes del Plata, afirmó que el objetivo de la estrategia es fortalecer las capacidades internas de prevención y respuesta.