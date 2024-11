Madrid, 18 nov (EFE).- ‘Los sueños de Pepe – Movimiento 2052’, el documental que aborda la “cosmovisión” del expresidente uruguayo José Mujica sobre la humanidad, el planeta Tierra y la vida, llega a España a través de una plataforma de streaming y a las salas de cine.

“Los sueños de Pepe son los mismos que tenemos todos: vivir en un mundo más justo, más solidario, más fraterno, y que la humanidad encuentre el camino para no destruirse a sí misma”, dice el director y realizador de la película, el uruguayo Pablo Trobo, en una entrevista telefónica con EFE.

José Alberto Mujica Cordano (1935), ‘Pepe’, fue guerrillero, estuvo en la cárcel y llegó a ser presidente de Uruguay (2010-2015) por el Frente Amplio (izquierda).

Mujica se hizo entonces conocido en todo el mundo por su forma de vida austera, en una chacra a las afueras de Montevideo, y su manera de entender la vida.

Esta película pone en valor los discursos de Mujica en diferentes partes del mundo, desde la Asamblea General de las Naciones Unidas, a la Universidad de Oxford o Japón.

“Mujica es como el abuelo de la humanidad”, apunta Trobo y considera que llegó a los jóvenes de todo el mundo porque tiene una “autoridad moral” que le da la sintonía entre lo que dice y su estilo de vida.

Movimiento 2052

«La gran crisis no es ecológica, es política», dijo Mujica en la cumbre Río+20 en 2012, y continuó: «el hombre no gobierna hoy a las fuerzas que ha desatado, sino que las fuerzas que ha desatado gobiernan al hombre. Y a la vida. Porque no venimos al planeta para desarrollarnos solamente, así, en general. Venimos para ser felices».

Estas palabras desataron en Trobo, quien por entonces trabajaba como camarógrafo para el político uruguayo, la idea de preparar esta cinta.

‘Movimiento 2052’, agrega en la entrevista con EFE, hace referencia al año que «sería el punto de no retorno si no cambiamos nuestra forma de vivir» y que lo que busca es «proyectar el pensamiento de Mujica hacia el futuro».

“Creo que es una película que condensa el pensamiento de Mujica y también la vida de él”, manifiesta el director.

«Fue como ver mi vida en un ratito»

Tras varios años de filmación y uno de edición, Trobo le enseñó la película a ‘Pepe’, quien después de verla, hizo un «silencio sepulcral» que al director le hizo pensar que no le gustó.

«¿Te pareció aburrida?», le preguntó y Mujica contestó: «No, aburrida no. Fue como ver mi vida en un ratito».

«Fue muy emocionante para mí y para todo el equipo ver que el hombre quedó impactado por ver su pensamiento sintetizado en una hora y veintiseis minutos», expresa el director y recuerda que el expresidente le dijo: «las cosas que se hacen con el corazón tienen otro valor».

Trobo resume el mensaje de la cinta en una palabra: «esperanza». «Me gustaría que la gente salga con un poco más de esperanza, que tenga la misma esperanza que tuve yo cuando la terminé de ver». EFE