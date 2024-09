PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El proyecto de ley que buscaba combatir la desinformación durante los periodos electorales en Internet no será aprobado en esta legislatura. Este martes 10 de septiembre, la Comisión Especial de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Cámara de Representantes se disponía a analizar la iniciativa, tras varios aplazamientos, pero el debate no llegó a concretarse. A menos de dos meses de la primera vuelta de las elecciones nacionales, no parece haber consenso político para tratarlo.

La propuesta, presentada por el diputado del Partido Nacional Rodrigo Goñi, pretendía penalizar el uso de “deep fakes” y otras formas de manipulación digital creadas mediante inteligencia artificial (IA) en el contexto de campañas electorales. Su objetivo era mitigar el impacto de la desinformación en el debate público, especialmente en redes sociales, un tema de creciente preocupación a nivel global.

A pesar de las modificaciones que incorporaban sugerencias de las audiencias, la aprobación del proyecto se enfrenta a objeciones. Tanto OBSERVACOM, un observatorio especializado en medios y comunicaciones, como la Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI), expresaron su acuerdo con el espíritu de la ley. Sin embargo, solicitaron que su tratamiento se postergara para permitir una discusión más profunda.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

«Ante la importancia y complejidad del tema, no sería conveniente su aprobación en este periodo», señalaron ambas organizaciones en un comunicado conjunto. Además, destacaron la necesidad de plazos amplios para la implementación de las medidas, argumentando que no deberían aplicarse durante el actual ciclo electoral, cuya primera vuelta está prevista para el 26 de octubre.

Con la campaña electoral en marcha, la desinformación sigue siendo un desafío para la democracia uruguaya, pero la regulación sobre el tema tendrá que esperar a futuras instancias legislativas.