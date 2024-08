Montevideo, 8 de julio de 2024 – MetSul Meteorología ha emitido una advertencia por la llegada de un ciclón extratropical que afectará a Uruguay a partir de este jueves, trayendo consigo fuertes ráfagas de viento y un notable descenso en las temperaturas debido a la entrada de una masa de aire frío de origen polar.

El ciclón, que se está formando frente a las costas de la provincia de Buenos Aires, se desplazará hacia el norte y noreste, impactando tanto en Uruguay como en Rio Grande do Sul. Este fenómeno, conocido como ciclogénesis, intensificará su actividad en las próximas horas, ubicándose el jueves en la desembocadura del Río de la Plata, afectando especialmente a los departamentos del sur de Uruguay.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Regiones afectadas

Las áreas más afectadas serán Colonia, San José, Montevideo, Canelones y Maldonado. Según MetSul, se prevén vientos sostenidos de entre 70 y 90 km/h, con ráfagas que podrían superar los 100 km/h en algunos puntos costeros. Esta intensidad podría provocar daños significativos en techos, árboles y postes, así como cortes de energía eléctrica.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Previsión para el jueves y viernes

El jueves será el día crítico en cuanto a la intensidad del viento en Uruguay, especialmente en la costa y en los departamentos más cercanos al Río de la Plata. Se espera que el ciclón se traslade el viernes hacia la costa de Rio Grande do Sul, donde los vientos también serán intensos, pero la influencia sobre Uruguay disminuirá gradualmente a medida que el sistema se desplace.

Precauciones y recomendaciones

Las autoridades uruguayas han instado a la población a tomar precauciones, asegurando objetos que puedan ser desplazados por el viento y evitando salir de casa durante las horas de mayor intensidad del fenómeno. Además, se recomienda estar atentos a los comunicados oficiales y seguir las indicaciones de emergencia.

Impacto en el mar

Se espera que el fuerte viento sobre el mar cause perturbaciones en la costa, aunque no se proyecta una marejada significativa debido a que el ciclón no es de gran tamaño. No obstante, la sensación térmica se verá reducida drásticamente por la combinación del viento y el ingreso de aire frío, incrementando la percepción de frío en toda la región.

MetSul continuará monitoreando la evolución del ciclón y proporcionará actualizaciones a medida que se acerque el evento. La población debe mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar las medidas necesarias para garantizar su seguridad.