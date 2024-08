La polémica por el financiamiento del proyecto «Vale Emprender»

En medio de una creciente controversia, la periodista de Radio Carve 850AM, Patricia Madrid y María de Lima Directora de Descentralización y Cohesión de la OPP intercambiaron declaraciones sobre la financiación del proyecto «Vale Emprender» en Artigas.

El desencuentro público se originó a partir de una publicación en la red social X (anteriormente Twitter) por parte de Madrid, quien afirmó que el proyecto había sido financiado tanto por la Intendencia de Artigas como por la OPP en 2021.

Madrid escribió: “En 2021, Dos Santos decía que a su ‘Vale Emprender’ lo financiaba la Int. de Artigas y la OPP (Video). Ahora desde OPP dicen que no, que nunca se puso plata para esto. Espero que @mariadelima_uy en vez querer corregirme a mí, corrija a la delincuente de su ex correligionaria”.

La respuesta de María de Lima, directora de la OPP, no tardó en llegar. Utilizando también la plataforma X, De Lima aclaró que el proyecto «Vale Emprender» no había recibido aprobación ni financiamiento por parte de la OPP. Su declaración decía: “Dado los comentarios que @PatriciaJMadrid expresó hoy en @Asinosva850, quiero informar que en 2024 la Intendencia de Artigas presentó el proyecto: Implementación de un programa integral de apoyo a emprendimientos productivos – Vale Emprender, el cual NO fue tratado en la Comisión Sectorial de Descentralización de julio del presente año. Es decir, NO fue aprobado. Por lo tanto, desde OPP NO se aprobó NINGÚN presupuesto para el proyecto ‘Vale Emprender’”.

Esta controversia pone de relieve la tensión entre actores políticos y la importancia de la transparencia en la gestión de fondos públicos. La discusión pública y abierta sobre el financiamiento de proyectos locales resalta la necesidad de claridad y rendición de cuentas en todas las etapas de planificación y ejecución de programas de desarrollo regional.

