Desde un inicio la relación del Municipio de Carmelo con la Iglesia Católica local ha sido muy buena. Fluida, de cercanías, estando en instancias fundamentales de la vida cultural e histórica de la comunidad siempre ha existido buenos lazos acrecentados además por la cercanía, son vecinos, e instituciones que fluyen frente a una misma plaza.

Por eso no sorprendió el proceso de donación que tuvo características diferentes si lo comparamos con el tratamiento que se les da a otras instituciones. Primero que las decisiones fueron tomadas por unanimidad y celeridad, algo que no es corriente en esta administración, a veces surgen divergencias y luego porque fueron tratadas en tres sesiones, aspecto éste último que no tiene antecedentes.

3 x 1

Lo cierto que al Municipio llegó el pedido de colaboración por parte del Archivo y Museo del Carmen de adquirir una fotocopiadora/impresora. En esa primera sesión, sin contar con una idea acabada del modelo que estaban pidiendo y tampoco de un presupuesto, igual aprobaron colaborar con la compra.

Luego vino una segunda instancia donde ya se manejaba una cifra. Se aprobó la suma solicitada unos U$S 1498 dólares americanos. La misma fue votada por unanimidad en forma inmediata.

Pero en otra sesión aparece un hecho que no tendría antecedentes en el rubro «colaboraciones».

Desde el Archivo y Museo del Carmen señalan que necesitan otro modelo y que su costo difiere mucho del primer presupuesto, por lo que se vota por segunda vez, ahora con un incremento de U$S 811 dólares.

En definitiva, junto a la visita de la Directora del archivo Maruja Sarachu, se escuchan los antecedentes para decidir la aprobación, la cual fue considerada y aceptada por unanimidad.

El Archivo y Museo del Carmen recibió una colaboración de U$S 2.309 dólares americanos destinado para la compra de dicha impresora.

La olla

A su vez el Municipio de Carmelo viene apoyando un proyecto social de la Parroquia de Carmelo, donde activamente participaba el Padre Edgardo Rodríguez, que es la olla ubicada en Piedras y Paseo de los Argentinos.

A este proyecto el Municipio votó una donación de $ 12.000 pesos uruguayos mensuales, lo que suma un monto anual de colaboraciones para la Iglesia Católica Local de $ 144.000 destinado a la alimentación de esa popular barriada.

Reconocimiento político

La partida del Padre Edgardo Rodríguez a otra iglesia dentro del departamento obtuvo un reconocimiento político dentro de las filas del Frente Amplio, del sector que integra Juan José Miguelena, a través de redes sociales.

En la cuenta de Facebook «Miguelena-Caraballo Concejales» agradecen la labor social del sacerdote expresando «Gracias Edgardo por tu entrega a la comunidad de Carmelo», junto a una fotografía de los dos concejales con el sacerdote.