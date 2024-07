Uno de los momentos destacados del fin de semana para Nacional fue el debut con gol de Gonzalo Petit, el joven delantero carmelitano de 17 años que selló la goleada 6-0 contra Danubio en Jardines del Hipódromo, durante la quinta fecha del Torneo Intermedio. El centrodelantero, formado en las divisiones juveniles de Nacional, ingresó al partido tras la lesión de Gonzalo Carneiro, quien sufrió una rotura de ligamentos cruzados.

Petit llegó a los 13 años a la residencia del club, donde actualmente vive. «Tenés que dejar a tu familia y a tus amigos, pero por suerte en Nacional te reciben bien. Me hice amigo de compañeros que estaban en mi misma situación. En Nacional te atienden siempre de la mejor manera», relató en el programa 100% Deporte de Radio Sport 890 AM.

Sobre su gol, Petit expresó: «Fue algo inolvidable, que sin dudas me va a quedar para toda la vida. Fue un momento muy emotivo. Pensé en todo lo que pasé hasta el momento. Se me vinieron imágenes de Nacional cuando era chico, y también me acordé de mi familia. Quería ir a festejar con mis compañeros. Hay un grupo muy unido y se vio reflejado cuando hice el gol”.

Describiendo la jugada de su gol, detalló al medio capitalino: “Primero, la pelota la tenía [Leandro] Lozano y pensé que me la iba a dar. Ahí hice un movimiento y me desentendí del marcador, pero él se la da a Jere [Recoba], que tenía la opción de pegarle al arco. Yo tenía que estar ahí. Cuando le pegué a la pelota, sentía que no llegaba más al arco; cuando tocó el palo y entró, fue una situación de alegría y alivio a la vez”.

Consultado sobre las instrucciones del técnico Martín Lasarte, Petit mencionó: “Me habló del posicionamiento en la cancha a la hora de presionar; fue insistente en eso. Me dio confianza y libertad a la hora de jugar”.

Finalmente, se refirió a su ausencia en la convocatoria de la selección uruguaya sub-20 para el Torneo COTIF de L’Alcúdia, en España: “Me llegó la noticia el día antes del partido de Nacional. Estar disfrutando en la concentración me llevó a no pensarlo tanto. Después, con el tiempo y pensándolo bien, hubiera estado lindo poder defender a la selección. Por suerte, la vida me devolvió algo lindo con lo que pasó ante Danubio”.