Un vecino del barrio relató cómo se incendió el contenedor ubicado en la calle Buenos Aires, entre Zorrilla y Uruguay. «Ayer pasé a las 11:00 de la mañana y salía humo; parece que se quemó durante la noche. Luego volví alrededor de las 17:00 horas y todavía seguía echando humo. Nadie de los que lo usan se le ocurrió ponerle agua para que dejara de tirar humo y apagarlo», comentó.

Este incidente no es un caso aislado. Durante el invierno, una de las principales causas de incendios en contenedores es la ceniza de las estufas a leña. Se recomienda no depositar las cenizas en los contenedores. Si se opta por hacerlo, es crucial asegurarse de que no contengan brasas. Aunque esta última opción no es la más aconsejable, es fundamental verificar previamente qué se deposita en el contenedor del barrio para evitar futuros incidentes.

La comunidad puede tomar medidas preventivas para minimizar estos riesgos y contribuir a la seguridad del vecindario.

