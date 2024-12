De la Redacción de Carmelo Portal

Carmelo, como cualquier otra ciudad, vive y respira al ritmo de sus reglas. Desde los semáforos hasta las normas de tránsito, estas estructuras invisibles son la base que organiza nuestra convivencia diaria. Sin embargo, a menudo, parecen quedar relegadas al fondo de nuestras prioridades, especialmente cuando no las percibimos como herramientas de mejora colectiva sino como obstáculos a nuestra libertad individual.

Dos notas recientes, publicadas en Carmelo Portal, sobre el uso de semáforos y un siniestro de tránsito reflejaron en las respuestas recibidas en redes sociales, una inquietante realidad: en Carmelo, muchos vecinos reconocen que la falta de acatamiento a las normas es un problema común. Pero este problema trasciende los cruces y las esquinas. Es un reflejo de cómo entendemos y asumimos las reglas en nuestra vida cotidiana.

El propósito de las reglas y la realidad local

Las reglas son mucho más que simples directrices. Nos indican qué conducta se espera de nosotros y nos permiten anticipar las acciones de los demás. En teoría, esto debería facilitar nuestra convivencia, reduciendo conflictos y promoviendo un equilibrio social. Sin embargo, su efectividad depende en gran medida de cómo las percibimos como individuos y como comunidad.

En Carmelo, como en cualquier otro lugar, las reglas deberían ser vistas como herramientas para preservar un interés colectivo. Pero, ¿qué sucede cuando esas reglas no se perciben como razonables o necesarias? Si una norma no se alinea con las necesidades o la realidad de quienes la deben cumplir, pierde su fuerza motivadora y se convierte en un simple conjunto de palabras.

La libertad de desobedecer

Hay algo profundamente humano en cuestionar las normas. A veces, desobedecer no es solo una muestra de irresponsabilidad, sino una respuesta a la percepción de que una regla es injusta o desconectada de la realidad local. Sin embargo, esta libertad de desobedecer tiene un costo: pone en riesgo la confianza y solidaridad necesarias para la convivencia.

Por ejemplo, cuando alguien decide no respetar un semáforo, no solo pone en peligro su propia seguridad, sino también la de los demás. Pero el problema no es solo la acción en sí, sino lo que esta representa: una falta de acuerdo colectivo sobre la importancia de la norma en cuestión.

Carmelo y el desafío de la convivencia normativa

En Carmelo, las reglas están ahí, pero el respeto por ellas parece ser opcional para muchos. Los semáforos se convierten en luces decorativas, y las señales de tránsito, en simples sugerencias. Este fenómeno no es exclusivo de nuestra ciudad, pero su impacto aquí es particularmente visible en la forma en que afecta la convivencia diaria.

La raíz del problema puede estar en la desconexión entre quienes diseñan las normas y quienes las viven. Para que una regla sea efectiva, debe nacer de una comprensión profunda de las necesidades y realidades locales. Solo así puede transformarse en un motivador social positivo y no en un obstáculo percibido.

Hacia un cambio cultural

Si queremos que las normas en Carmelo sean respetadas, necesitamos algo más que sanciones o campañas de concientización. Requerimos un cambio cultural, un esfuerzo colectivo para reconocer el valor de las reglas como herramientas para el bien común. Este cambio no será fácil ni inmediato, pero es esencial para construir una ciudad donde las acciones de cada uno contribuyan al bienestar de todos.

La próxima vez que te detengas frente a un semáforo o cedas el paso en una esquina, piensa en lo que esa pequeña acción representa. Es más que obedecer una regla; es un acto de solidaridad, una forma de decir: «Me importa la comunidad en la que vivo». En Carmelo, quizás ese sea el primer paso hacia una convivencia más ordenada y armoniosa.