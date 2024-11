En una entrevista concedida a Radiolugares, el ex fiscal Dr. Carlos Chargonia, hoy jubilado, reflexionó sobre su carrera de 27 años en la Fiscalía, abordó tensiones con colegas y cuestionó lo que considera una politización del sistema judicial en Uruguay. A continuación, los aspectos más destacados de la conversación.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

– Un caso peculiar mientras estaba en funciones

Chargonia narró un episodio ocurrido el 10 de marzo de 2020, cuando todavía estaba en actividad como fiscal en Mercedes. Según relató, una vecina lo denunció por un árbol lindero dentro de su propiedad, (en su domicilio en la ciudad de Carmelo) lo que derivó en un llamado de la fiscal actuante.

«Me dijo que si no cortaba el árbol antes de las seis de la tarde, me iba a formalizar por desacato», recordó. Sin embargo, cuestionó los fundamentos de la acusación, ya que, según él, no existía ninguna intimación oficial de la Intendencia ni de la Junta.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

«Era claro que la intención era sumarme otro sumario», expresó Chargonia, quien además mencionó su relación con el entonces Fiscal General Jorge Díaz, con quien sostuvo tensas discusiones en el pasado. «Mi opinión sobre Díaz es negativa, fui perseguido», afirmó.

El Fiscal local dijo en la entrevista radial que intentó mantener diálogo mano a mano con Jorge Díaz, pero este le advirtió que solo tendría una conversación «de jerarca a subalterno».

– Reflexiones sobre la politización de la justicia

Uno de los temas centrales de la entrevista fue su crítica a lo que percibe como una creciente politización del sistema judicial en los últimos años. «Cuando yo comencé, nunca sabías si un juez o fiscal era de tal o cual partido. Esas cosas no se hablaban, y así debería seguir siendo», sostuvo.

Chargonia lamentó lo que denominó la “judicialización de la política” y señaló que este fenómeno compromete la independencia de la justicia. «Los jueces deben ser jueces y los fiscales deben ser fiscales, sin alineamientos políticos. No es conveniente para el sistema ni para la sociedad», enfatizó. También hizo referencia a declaraciones recientes que, según él, sugieren la existencia de presiones políticas sobre decisiones judiciales: «Eso es espantoso, porque implica reconocer que basta con levantar el teléfono para influir en un fallo».

– Relaciones dentro de la Fiscalía

En cuanto a sus vínculos con otros fiscales, Chargonia destacó su buena relación con algunos colegas, como Gómez, con quien mantuvo conversaciones abiertas y cordiales. Sin embargo, dejó claro que no siempre fue así con otros. «Hay cosas que a veces se deben hablar mano a mano para entender la posición de la otra persona y transmitir las disconformidades que uno tiene«, comentó.

– Una advertencia sobre el sistema judicial

Chargonia concluyó expresando su preocupación por el futuro de la justicia en Uruguay. «Se abrieron puertas que no son convenientes para el sistema judicial. La independencia es fundamental, y politizar la justicia pone en riesgo su credibilidad», afirmó.

Con estas reflexiones, el ex fiscal dejó un mensaje claro sobre los desafíos que enfrenta el sistema judicial en el país y la importancia de proteger su independencia de cualquier influencia externa.