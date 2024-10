La Intendencia de Colonia ha dado un paso clave en la concreción de un proyecto largamente esperado: la instalación de la Universidad de la República (UDELAR) en la ciudad. En un acto celebrado este miércoles 23 en el Salón de Actos del Palacio de Gobierno Departamental, se firmó el boleto de reserva para la compra del predio de la ex fábrica Sudamtex, donde se instalará la nueva sede universitaria. La adquisición, que asciende a 700 mil dólares, fue acordada entre la Intendencia y la empresa propietaria, NOGALIN S.A.

El evento contó con la presencia del intendente Carlos Moreira Reisch, quien encabezó la firma del acuerdo junto al Secretario General de la Intendencia, Guillermo Rodríguez, y los directivos de la empresa NOGALIN, Carlos Alberto Lecueder y Alfredo Lempert. También estuvieron presentes figuras relevantes del ámbito político y empresarial, como los diputados Nicolás Viera y Mario Colman, ediles departamentales, alcaldes, empresarios y medios de comunicación locales.

Un hito en la educación y el desarrollo

Durante su intervención, el intendente Moreira subrayó la importancia de este acuerdo para el departamento, describiendo la jornada como «una fiesta» para Colonia. “Es un viejo anhelo que hoy finalmente se hace realidad”, expresó con satisfacción. Moreira destacó que la elección del predio de la ex Sudamtex fue resultado de un largo proceso de evaluación que incluyó la visita a más de 12 ubicaciones. “Se ha elegido un lugar excepcional”, afirmó, recordando experiencias similares como la sede de la UDELAR en Paysandú, donde la cantidad de estudiantes superó todas las expectativas.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El predio, ubicado en una zona estratégica de Colonia del Sacramento, cuenta con 1.000 metros cuadrados que serán refuncionalizados para albergar aulas, oficinas y otras instalaciones académicas. El plan inicial incluye la apertura de tres carreras: Tecnólogo en Administración y Contabilidad, Tecnicatura Universitaria en Bienes Culturales y Analista en Computación. Moreira subrayó que esta iniciativa marca un momento histórico para Colonia, y que será necesario acompañar este crecimiento educativo con capacitación, mencionando proyectos clave como la nueva zona franca de servicios y el plan +Colonia.

Un impulso a la descentralización

Carlos Alberto Lecueder, presidente de NOGALIN S.A., manifestó su satisfacción por poder contribuir al desarrollo de Colonia a través de la instalación de la universidad. “Es un honor ser parte de este proceso que traerá más cultura, desarrollo y movimiento a la ciudad”, expresó durante el acto. Además, celebró el impacto que tendrá la presencia de estudiantes en el departamento, fortaleciendo la descentralización de la educación superior en el país.

En representación de la Universidad de la República, el Dr. Rodney Colina, envió una carta en la que subrayó la relevancia del proyecto para la institución y para el departamento. Colina destacó las condiciones del predio, tanto en términos de ubicación como de potencial para expandir las instalaciones en el futuro, lo que permitirá a la UDELAR crecer en Colonia de manera sostenida.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Un proyecto para el futuro de Colonia

Este avance representa un hito no solo para la comunidad educativa, sino también para las familias de Colonia que, como señaló Moreira, muchas veces no pueden costear los estudios superiores de sus hijos en Montevideo. “La educación es fundamental para nuestra comunidad, y este proyecto abre una puerta de oportunidades que antes no existía para muchos jóvenes”, subrayó el intendente.

La firma del acuerdo fue un momento de celebración, no solo por la concreción de un proyecto largamente esperado, sino también por lo que representa para el futuro del departamento. Con la instalación de la UDELAR, Colonia se posiciona como un nuevo polo de desarrollo educativo en el país, lo que promete transformar la vida de sus habitantes y contribuir al crecimiento económico y cultural de la región.