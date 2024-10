Por Silvia Rodríguez-Collazo (*)

Entre los meses de diciembre de 2023 y febrero de 2024, lo que denominaremos la “temporada pasada”, se produjo una merma en la cantidad de visitantes de origen argentino y brasilero que llegaron a nuestro país en relación a lo ocurrido en la temporada 2022-2023. Si a estos contingentes se adicionan las visitas de uruguayos no residentes, el número de turistas recibidos durante la “temporada pasada” sufrió una contracción del 8%. A pesar de que la llegada de visitantes brasileros se puede asimilar a las mejores temporadas desde 2017 hasta el presente, la reducción del número de turistas argentinos y uruguayos no residentes fue tal magnitud, que llevó a que la “temporada pasada” no cumpliera con las expectativas de los operadores turísticos locales.

En esta oportunidad, las proyecciones de cinve indican que la próxima temporada será mejor que la “temporada pasada”. Previsiblemente, llegarán a Uruguay más turistas argentinos (22%), que compensará con creces la reducción esperada en los visitantes de origen brasilero y de uruguayos no residentes. La suma de turistas que provienen de estos tres orígenes implicaría un incremento del 7% respecto a la “temporada pasada”.

Cabe precisar que la evaluación de lo que ha venido ocurriendo con los uruguayos no residentes debe hacerse con cierto cuidado. Durante el año 2023, luego de la emergencia sanitaria del COVID-19, la cifra de visitantes uruguayos no residentes creció considerablemente. Con la información disponible para el año 2024, se está asistiendo a una reducción respecto a lo observado el año previo, retomando un patrón de comportamiento intra-anual que se asemeja a la dinámica característica previa a la pandemia.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Fuente: Elaboración propia en base a datos del MINTUR.

Fuente: elaboración propia en base a datos del MINTUR

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Fuente: elaboración propia en base a datos del MINTUR

La elaboración de proyecciones de turismo receptivo para esta temporada requiere considerar, por un lado, el estado actual de los precios relativos de Uruguay respecto a Argentina y Brasil y, por otro lado, el comportamiento reciente de los ingresos en los países vecinos. En el caso de Brasil es necesario incorporar, además, el impacto que han tenido sobre los flujos de turismo receptivo las graves inundaciones sufridas este año en la zona sur de dicho país. La caída resultante se puede observar desde junio de este año y es probable que este shock negativo mantenga, todavía, un efecto que persista por algunos meses, afectando negativamente el arribo de visitantes brasileños a Uruguay durante la próxima temporada.

Durante el último pico de visitantes de origen argentino que se registró en la temporada 2017-2018, la economía del país vecino estaba creciendo y los precios relativos configuraban un escenario que favorecía al turismo receptivo de Uruguay. En el transcurso de la próxima temporada, el escenario macroeconómico de Argentina es muy diferente. La economía argentina está enfrentando un fuerte proceso recesivo, con caídas del PIB y del empleo, a lo que debe agregarse que se ha producido una fuerte reversión de la posición en que se encontraban los precios relativos. En términos comparativos, Uruguay ya no está tan caro para los argentinos. Aunque Uruguay sigue siendo para los residentes en Argentina un destino más caro que en 2017, con precios relativos en dólares 20% más elevados que entonces, la brecha se ha venido cerrando. De hecho, se espera que para próxima temporada se tenga un escenario de precios relativos más favorable para Uruguay, que estimule la llegada de más visitantes argentinos a Uruguay.

En cambio, la posición de precios relativos con Brasil ha empeorado respecto a la “temporada pasada”, a lo que se suma a un crecimiento esperado del PIB menos vigoroso, habida cuenta de las secuelas que puedan persistir debido a las inundaciones.

En resumen, a pesar del contexto desfavorable que se podría configurarse para la llegada de turistas desde Brasil y de la posible normalización del flujo de visitantes uruguayos no residentes, las expectativas son de una temporada turística mejor que la anterior. El abaratamiento relativo de Uruguay para nuestros vecinos argentinos, sería un factor que alentaría la llegada de más visitantes de la vecina orilla, lo que implicaría algo de aire para la actividad turística en el futuro inmediato.

__________________

(*) Magíster en Economía por la Universidad de la República, Uruguay. Investigadora asociada del Centro de Investigaciones Económicas (CINVE), Investigadora del Instituto de Estadística (IESTA) de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración. Universidad de la República, Uruguay. (Twitter: @SilviarCollazo, correo: [email protected])

Autorizada su publicación en Carmelo Portal para el interior del país por CINVE.