En las últimas semanas, la modalidad de estafas a través de redes sociales ha crecido de manera alarmante en el departamento de Colonia. Facebook, una de las plataformas más utilizadas para la compra y venta de productos, se ha convertido en el escenario de fraudes que están afectando a ciudadanos desprevenidos.

Dos denuncias recientes recibidas en las seccionales policiales del departamento son el reflejo de esta tendencia creciente.

Primera denuncia: una venta que terminó en préstamo fraudulento

El 25 de septiembre, un hombre se presentó en la Seccional Primera de Colonia para denunciar que fue víctima de una estafa. El ciudadano relató que había vendido un espejo a través de Facebook por la suma de 500 pesos. Luego de acordar la transacción, el comprador alegó haber transferido accidentalmente una cantidad mayor de dinero y solicitó la devolución del supuesto exceso. Posteriormente, el denunciante comenzó a recibir mensajes de una supuesta entidad bancaria solicitando sus datos para procesar la devolución.

Lo que inicialmente parecía un simple error administrativo se transformó en una estafa grave cuando el denunciante descubrió que, en lugar de recibir dinero, le habían gestionado un préstamo de 55.000 pesos a su nombre.

Segunda denuncia: la compra de una notebook que nunca llegó

Ese mismo día, una mujer de la ciudad de Carmelo acudió a la Seccional Tercera para denunciar que había sido engañada mediante la compra de una notebook. La víctima relató que acordó la compra del dispositivo a través de Facebook y transfirió un adelanto de 100 dólares. Sin embargo, luego de realizar el pago, el vendedor dejó de responder, y la prometida notebook jamás llegó a sus manos.

Ambas denuncias son investigadas por las autoridades locales, que han alertado a la población sobre el creciente número de estafas en redes sociales y recomiendan extremar las precauciones al realizar transacciones en línea.

Las estafas en Facebook no son un fenómeno nuevo, pero los casos registrados en los últimos meses han mostrado un aumento considerable. Las autoridades insisten en la importancia de verificar la identidad de los compradores y vendedores antes de realizar cualquier tipo de operación y recuerdan no proporcionar datos personales ni bancarios a personas desconocidas o entidades no verificadas.

Las investigaciones continúan, mientras la Policía exhorta a las personas que hayan sido víctimas de fraudes similares a que presenten sus denuncias de inmediato.

Este tipo de delitos destaca la vulnerabilidad a la que se exponen los usuarios en plataformas digitales y subraya la importancia de tomar medidas de seguridad más rigurosas para evitar ser engañados.