El Frente Amplio llevará a cabo este lunes un acto en el que presentará sus “Prioridades para gobernar”, en un evento clave de cara al futuro político del país. La actividad, que está programada para las 19:00 horas, se realizará en la histórica Plaza de Toros.

Sin embargo, la elección del lugar ha generado reacciones. El intendente de Colonia, Carlos Moreira, manifestó a Radio del Oeste, su sorpresa al enterarse de que el evento tendrá lugar en la Plaza de Toros, un espacio emblemático que en los últimos tiempos ha sido restaurado y utilizado con fines culturales y turísticos.

“Me sorprendió que se realice allí. Habrá que revisar los estatutos, porque tenemos un contrato”, señaló Moreira al ser consultado sobre el tema, sugiriendo que el uso de ese espacio para un acto de naturaleza política podría requerir un análisis más detenido.

A pesar de su inquietud inicial, el jefe comunal aclaró que, hasta donde sabe, no existen prohibiciones específicas para la realización de eventos políticos en el recinto. No obstante, dejó entrever que el lugar quizás no sea el más adecuado para este tipo de actividades.

Este comentario ha generado expectativas en torno al desarrollo del evento del Frente Amplio, que planea presentar las líneas estratégicas para su futuro gobierno en un escenario que parece haber abierto un nuevo debate sobre el uso de espacios públicos en campañas políticas.