A partir de este viernes 16 de agosto Colonia del Sacramento será sede de la 8va. Edición del FIDAE (Festival Internacional de Artes Escénicas).

Del viernes 16 al sábado 24 agosto, 7 espectáculos, 11 funciones, 6 artistas internacionales, 18 artistas nacionales, 3 compañías extranjeras y 4 nacionales, con propuestas de Teatro, Danza y Circo.

Cada función tiene un costo de $ 200,oo y para asistir a todos los eventos se podrá adquirir un abono en boletería del Centro Cultural Bastión del Carmen a un valor de $ 1.500,oo (Reservas: [email protected] /099673276)

PROGRAMA:

Centro Cultural Bastión del Carmen

Abismo (Una cuerda floja)

Viernes 16 de agosto 20.00 horas

Sábado 17 de agosto 20.00 horas

España Compañía ,elenco Independiente DEL PATRIMONIO y Grupo de Biblioteca Varela

ABISMO (Una Cuerda Floja)

SINTESIS : A punto de recibir el premio más importante de su carrera, un prestigioso director de teatro es gravemente denunciado. Los detalles son ambiguos, pero no tardan en salir a la luz: la prensa filtra la noticia y todas las alarmas se disparan. El abismo de la vergüenza y la mentira va implicando a unos y otros. Las dudas amenazan con hundir para siempre a un hombre que habrá de luchar por su honor y por recuperar la confianza de los suyos.

Según Abel González Melo, autor y director de Abismo (Una cuerda floja), “las obras en realidad no tratan de los sucesos que deducimos de los diálogos, sino del magma que subyace bajo los comportamientos y las palabras de los personajes. En este caso, hay un componente poético en el texto, sostenido por esta poderosa imagen planteada por Nietzsche: ‘El hombre es una cuerda tendida entre el animal y el superhombre; una cuerda sobre un abismo’. Siempre me ha resultado cautivador ese viaje hacia las entrañas, en el tempestuoso equilibro entre lo bestial y lo racional que nos construye como seres humanos”.

Para esta producción del FIDAE 2024, el dramaturgo hispanocubano ha sido invitado a trabajar con un elenco y un equipo creativo integrado por artistas de Colonia del Sacramento, con producción ejecutiva a cargo de la compañía del elenco independiente Del Patrimonio.

Género:Teatro contemporáneo

Elenco: Alan Brun, Martín Cabrera, Ana Cecilia García y Lorena Rochón

Clasificación: Apto mayores de 12 años

Ficha Técnica:

Texto y dirección: Abel González Melo – Vestuario: Ana Cecilia García – Iluminación: Gustavo Mazet – Sonido: Lorena Rochón y Claudio Rochón – Escenografía: Elenco Independiente DEL PATRIMONIO y Teatro Bastión del Carmen – Producción ejecutiva: Lorena Rochón – Producción: Festival Internacional de Artes Escénicas y Teatro del Patrimonio.

Centro Cultural Bastión del Carmen

Lunes 19 de agosto

Hora 19.00 :Función Ella y él

Hora 21.00: Función Él y ella.

Martes 20 de agosto

Hora 19.00 : Función Él y ella

Hora 21.00 : Función Ella y él

Escuela de Espectadores

España

Compañía La Belloch Teatro España

Protocolo

SÍNTESIS: Libremente inspirada en Un enemigo del pueblo del gran autor noruego Henrik Ibsen, Protocolo, de Abel González Melo, tiene como escenario una importante ciudad costera, en la actualidad. Los personajes: Petra, joven alcaldesa, y Tomás, su marido, médico del exitoso balneario internacional que ha devuelto el esplendor económico a la región. Desde el chalé, a orillas del mar, la vida puede verse en colores. Pero de repente se disparan las alarmas ante una crisis imprevista y el pánico empieza a desenterrar todos los errores del pasado. Un torbellino imparable que remueve las culpas y obliga a la pareja a desnudar sus secretos más íntimos y a tener que escoger entre el compromiso público y la estabilidad familiar.Pero Protocolo es más aún, pues contempla dos versiones de la misma historia. También los personajes son: Tomás, el popular alcalde de la ciudad, y su esposa Petra, doctora del balneario. Una simple afinación de géneros que mueve las fichas. El intercambio de roles, en el cuerpo de los mismos intérpretes, permitirá contrastar dos visiones de un conflicto ético, medioambiental, económico y político. Son dos obras, pero son la misma. El espectador elegirá ver una de las versiones. O ambas. Y enfrentarlas en espejo, al igual que este matrimonio se enfrenta.

Según ha expresado el autor: “Regresar a Ibsen es adentrarse en un mapa humano donde el deber cívico choca con la intimidad y donde la mítica idea del héroe romántico estalla en mil pedazos al pactar con una pregunta inevitable: ¿a quién, a qué ser fiel?”

Género: Drama contemporáneo

Elenco: Beatriz Argüello y Ernesto Arias

El espectáculo incluye dos versiones de 70 minutos que pueden disfrutarse de manera conjunta o independiente. Intervalo de 50 minutos entre versiones.

Clasificación: Apto mayores de 12 años

Ficha Técnica: Texto y dirección: Abel González Melo – Ayudantía de dirección: María Hernández Jiménez – Vestuario y espacio escénico: Javier Chavarría – Espacio sonoro: Antonio Dueñas – Iluminación: Agustín Maza Liñán – Fotografía: Fernando Aguilar – Producción: La Belloch Teatro

Centro Cultural Bastión del Carmen

Miércoles 21 de Agosto. Hora 22.00

Ctrl Z (UY) | Circo

«Fusionando circo y tecnología, Ctrl-Z es una instalación interactiva performativa que investiga estéticamente la transformación de nuestros cuerpos en medios y dispositivos a través de la ‘programación’ social que nos hace seguir órdenes y gestos condicionados.

Entre el cuerpo y la máquina la vida pasa, vive y ve. ¿Quién controla a quién?

Materia viva, cables, sensores, señales, dispositivos conectados entre sí. Un entorno multimedia que se compone en tiempo real junto al performer/público, creando una atmósfera inmersiva audiovisual en diálogo con la figura humana que se somete a una ceremonia de mecanismos órgano-sintéticos.

¿Es posible en la vida dar Ctrl-Z? ¿O es un operador que no existe en el mundo real?»

Centro Cultural Bastión del Carmen

Jueves 22 de agosto. Hora 20.00

Caballo (UY) | Danza

«La danza folklórica y el malambo, lenguaje principal de la propuesta, dialogan a lo largo de toda la obra con la danza contemporánea dando así a conocer al espectador un lenguaje sensible y reflexivo de lo que es para la humanidad el caballo. Su exposición escénica, sostiene la dramática que buscamos transmitir, causando que el espectador se involucre con la problemática desde el principio hasta que finaliza la obra, experimentando todos los matices y estados del animal.

La admiración y respeto que sentimos hacia el caballo nos inspira a crear esta obra, y al observar el estrecho vínculo que tuvo el animal con el humano a lo largo de la historia, nos lleva a empatizar con su sentir, en los diversos procesos que ha sufrido».

Centro Cultural Bastión del Carmen

Viernes 23 de agosto. Hora 20.00

La locura es una pregunta – En memoria de Vaslav Nijinsky (UY) | Danza

«La locura es una pregunta: ¿Qué distancia separa al ser humano de Dios? ¿A la vida de la muerte? ¿A la locura de la verdad? ¿Al bautismo del degollamiento? ¿Al hueso de la bruma originaria? ¿A las bailarinas de las monas?

Una búsqueda estética acerca de la necesidad de encontrar un lenguaje que evoque aquellas tonalidades del alma para las cuales no tenemos palabras que las expresen.

Elevar a la potencia el pensamiento sin los condicionamientos de la racionalidad y la cronología. Rememoramos las relaciones de Nietzsche con el eterno retorno y las máscaras, de Nijinsky con el círculo, Dios, el ojo y los monos, de Artaud con el cuerpo como misterio. Mixturando acontecimientos y transformaciones que ponen a los cuerpos en relación con fuerzas invisibles que los habitan y mueven. Desenvolviendo situaciones en la alternancia de oscilaciones internas. Irrumpen alucinaciones, giros, memorias de monas que recuerdan haber integrado un ballet dirigido por Nijinsky. Múltiples devenires de cuerpos que danzan sostenidos por lo invisible entre un abismo que se abre sobre sus cabezas y un abismo que se abre bajo sus pies».

Centro Cultural Bastión del Carmen

Sábado 24 de Agosto. Hora 20.00

Extractos (UY) | Teatro

«Ada y ‘El genio’ son dos amigos que viven juntos. Ella es moza y niñera, él es bailarín y hace publicidades. Sus economías son frágiles, todo es frágil entre ellos menos su amistad. Ambos se necesitan para sostenerse. Ambos danzan para exorcizar sus dolores y sueños rotos».

Centro Cultural Nacional AFE

Martes 20 de agosto. Hora 20.00

Tita y Rodhesia (ARG)

Máxima dulzura para estos tiempos

Con las actuaciones de Laura Azcurra y Valeria Stilman

«Un espectáculo de teatro con dos personajes que invitan al público a componer historias. Las improvisaciones que surgen a partir de los personajes de Tita y Rodhesia son inteligentes, y rupturistas. Con perspectiva de género y un enfoque político social, logran reflexión, humor y una capacidad de asociación asombrosa. Mucho juego y frescura en una puesta simple que con música en escena transporta al espectador a diferentes mundos y sensaciones».

Para compartir risas y creación junto al arte de la improvisación.

Más información:

[email protected]

Celular: 099673276

