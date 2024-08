PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El subsecretario de Turismo, Remo Monzeglio, ha intensificado sus esfuerzos para asegurar la revitalización del Hotel Casino Carmelo. Durante la semana pasada, Monzeglio viajó a Buenos Aires, donde, entre martes y miércoles, mantuvo nueve reuniones con ocho diferentes grupos de posibles inversores, llegando a reunirse dos veces con uno de ellos.

«He puesto el alma a este proyecto del cual cada día estoy más convencido que puede ser de enorme importancia para Carmelo», afirmó Monzeglio. Ante la situación económica de Argentina, el subsecretario señaló que «no debemos desmoralizarnos y seguir trabajando con convicción y tenacidad. Al menos eso es lo que he hecho yo en toda mi vida profesional y empresarial».

Monzeglio indicó que pronto se cumplirán los meses de extensión otorgados para la presentación de las propuestas y se mostró optimista respecto al avance del proyecto. «Sigo siendo optimista y seguiré trabajando hasta el último día para que Carmelo tenga lo que se merece», dijo.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El subsecretario también destacó su vínculo con la ciudad y sus habitantes. «Le he tomado cariño a Carmelo y a sus habitantes, muchos me escriben y me alientan a continuar buscando caminos nuevos, conscientes de que son ese tipo de inversiones las que se necesitan. Seguiremos trabajando, con fe y con dedicación, pueden estar seguros», concluyó Monzeglio.