Las exportaciones uruguayas aumentaron un 8% en mayo de 2024 en comparación con el mismo mes del año anterior, alcanzando un total de 1.164 millones de dólares. Este incremento fue impulsado por el excelente desempeño de productos como el arroz, los vehículos, los subproductos cárnicos y la madera, según el informe mensual de Uruguay XXI, basado en datos proporcionados por la Dirección Nacional de Aduanas (DNA), SIGES Nueva Palmira, Montes del Plata y UPM​​.

Desempeño de productos clave

Carne Bovina: Aunque las exportaciones de carne bovina cayeron un 3% en valor, alcanzando los 189 millones de dólares, el volumen exportado aumentó un 6%. Esta discrepancia se debe a una disminución del 9% en el precio promedio interanual​​. Soja: Las exportaciones de soja sumaron 181 millones de dólares, con un incremento del 5% en valor. Esto fue posible gracias a un aumento del 35% en el volumen exportado, compensando una caída del 22% en el precio promedio​​. Celulosa: Las exportaciones de celulosa ascendieron a 165 millones de dólares, lo que representa un aumento del 5% en valor. Este crecimiento se debe a la apertura de la tercera planta de celulosa (UPM2) y a una recuperación del precio​​. Arroz: Las exportaciones de arroz experimentaron un crecimiento significativo del 85%, alcanzando 82 millones de dólares. Los principales destinos fueron Brasil y Panamá​​. Vehículos: Las exportaciones de vehículos aumentaron un 70%, totalizando 31 millones de dólares. Brasil fue el principal mercado, concentrando el 85% del valor exportado​​.

Impacto de las inundaciones en Brasil

Desde finales de abril, el estado de Rio Grande do Sul ha sufrido intensas lluvias, provocando la peor inundación de su historia. A pesar de las pérdidas materiales y productivas, esta situación aún no se ha reflejado significativamente en las cifras de comercio exterior entre Uruguay y Brasil. No obstante, es probable que los flujos comerciales se vean afectados en los próximos meses debido a los daños en la infraestructura y los costos adicionales para las empresas exportadoras​​.

Perspectivas futuras

Se espera que las exportaciones de soja sigan siendo significativas en los próximos meses, con alrededor de 2,5 millones de toneladas aún por exportar. Además, la recuperación de los precios de productos como la celulosa y la potencial demanda adicional de insumos agrícolas desde Brasil podrían proporcionar oportunidades para los exportadores uruguayos​​.

Conclusión

Uruguay ha demostrado un desempeño sólido en sus exportaciones durante mayo de 2024, con incrementos notables en varios sectores clave a pesar de los desafíos climáticos y económicos en la región. Las autoridades y exportadores deben mantenerse atentos a los desarrollos en Brasil y otras regiones estratégicas para maximizar las oportunidades comerciales y mitigar posibles impactos negativos.