Este sábado, la palabra “INUMET” se convirtió en tendencia en la red social X (antes Twitter), reflejando una avalancha de comentarios cargados de humor, indignación y críticas hacia el Instituto Uruguayo de Meteorología. La controversia surgió luego de que el organismo emitiera alertas sobre lluvias, tormentas y la posible formación del ciclón subtropical “Biguá”, un fenómeno que, hasta la mañana del sábado, no se concretó.

El pronóstico, que llevó a la suspensión de actividades y planes de fin de semana, desató una ola de reacciones. Mientras algunos usuarios mostraron comprensión hacia la dificultad de predecir el clima, otros apuntaron con dureza a lo que consideraron errores reiterados del servicio meteorológico nacional.

Las críticas en clave de humor

“Bo Inumet… suspendimos una salida a Jaureguiberry por el ciclón de mañana. ¿Quién me paga el perjuicio emocional?”, ironizó un usuario, sintetizando el malestar de quienes cancelaron sus planes. Otro comentó: “No me di cuenta de planificar un día de playa después de que INUMET anunció tormentas y lluvias. Mal yo”.

La frustración también se reflejó en comentarios como: “Me dijiste que iba a llover, te creí y no regué nada. NI UNA GOTA CAYÓ”, o el poético reclamo de un usuario desde Melo: “El alerta de INUMET nos robó el fin de semana con montes, ríos, silencios, horizontes lejanos… Igual ¡vamos!”.

Voces críticas desde el sector meteorológico

El meteorólogo Guillermo Ramis, conocido por sus análisis directos, también sumó su opinión: “No hay ningún ciclón subtropical en la región”, cuestionando el pronóstico de INUMET. Este tipo de declaraciones amplificaron las dudas sobre la fiabilidad de los modelos utilizados.

Algunos señalaron que el problema no radica exclusivamente en el Instituto Nacional, sino en las herramientas de predicción en general. “Accuweather y Weather Channel también predijeron lo mismo. Es un modelo matemático. El clima cambia cada segundo. INUMET es inútil. No hay un servicio fiable”, criticó un usuario, atribuyendo los fallos a la naturaleza impredecible del clima.

¿Precaución excesiva o responsabilidad institucional?

El debate se extiende más allá de los pronósticos fallidos, cuestionando la responsabilidad de emitir alertas tempranas. “Ayer tenía una actividad en Montevideo. Un día antes me avisaron que la suspendían por advertencia meteorológica. Acá ni llovió. Bien que den aviso, pero que suspendan algo que uno acomoda para asistir por ‘las dudas’, me parece mucho”, expresó otra usuaria.

A pesar de los reclamos, hay quienes consideran que alertar ante la posibilidad de un fenómeno extremo es preferible a no hacerlo. Sin embargo, la discusión pone en evidencia la delgada línea entre prevenir riesgos y generar un impacto negativo en la población por información que luego no se concreta.

Tendencia constante

La conversación en redes sobre los aciertos y errores de INUMET no es nueva, pero con el “ciclón Biguá” ha adquirido un tono particular, donde el humor y la crítica se entremezclan. Los desafíos de la meteorología moderna, sumados a las altas expectativas de una sociedad cada vez más conectada y crítica, marcan un nuevo desafío para los servicios climáticos: no solo deben predecir el clima, sino también manejar la percepción pública en un entorno digital hiperconectado.

Mientras tanto, entre memes y reflexiones más profundas, queda una pregunta en el aire: ¿cómo puede INUMET recuperar la confianza de los uruguayos ante una meteorología tan impredecible como el propio clima?

De todas maneras en la última actualización informativa de INUMET, el ciclón comenzaría a mostrarse en la mañana de este sábado hasta la noche del domingo.

¿Biguá se presentará a la cancha?