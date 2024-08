Montevideo, 22 ago (EFE).- La lucha contra el mercado de las falsificaciones encuentra en la Inteligencia Artificial y en el internet dos herramientas que pueden ser tanto aliadas como enemigas para afrontar sus desafíos.

Así lo explicó este jueves a la Agencia EFE la experta uruguaya Virginia Cervieri, directora del estudio de abogados Cervieri Monsuárez y presidenta de la Cámara de Lucha contra la Piratería y el Contrabando.

«A nosotros el internet y la inteligencia artificial nos aumentó el margen de las falsificaciones (…) En el mundo online no sabemos qué cantidad hay, no sabemos dónde están, no las podemos incautar. O sea que desde ese punto de vista nos perjudicó. Pero también nos beneficia porque hoy por hoy yo puedo rastrear a una persona y encontrar las cosas muchísimo más rápido que antes», puntualizó.

Asimismo, Cervieri detalló que, aunque no siempre jueguen a favor de dicho combate, las nuevas tecnologías han permitido avances en temas como el registro de los derechos de propiedad intelectual.

«Hoy ya no estamos registrando solamente una marca denominativa con un logo, sino que registramos marcas multimedia, sonoras, olfativas, de movimiento o de posición», señaló la experta.

Más allá de esto, apuntó que las infracciones han aumentado y son más complicadas de abordar, ya que el negocio de estas imitaciones ilegales es «mucho más elaborado».

«Hemos pasado de la falsificación común a falsificaciones mucho más trabajadas, entonces este negocio pone marcas a productos que no existen y, por lo tanto, el consumidor piensa que esta marca sacó un nuevo producto, todo para poder evadir las leyes de propiedad», explicó.

Cervieri también remarcó que otro de los desafíos a abordar es el ‘phishing’ (ciberestafa), una técnica de fraude en línea para obtener información confidencial.

Finalmente, la experta remarcó que Uruguay es de los países líderes en la protección de derechos y destacó la importancia de su adhesión al Sistema Internacional de Patentes (PCT) el pasado junio, que considera «un paso muy bueno».

«Pero los retos y desafíos a los que nos enfrentamos son comunes en todos los países, aunque cada región se gestiona de forma diferente, ya que hay que tener en cuenta que hay países en los que lamentablemente estos problemas forman parte de la economía, y ahí el combate es más difícil», concluyó Cervieri. EFE