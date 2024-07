De la Redacción de Carmelo Portal

En el Municipio de Carmelo, se ha detectado un problema recurrente en la administración de los fondos públicos destinados a colaboraciones con instituciones y personas. La falta de criterios claros y políticas de mecenazgo ha generado debates entre los concejales, quienes buscan soluciones para mejorar la eficiencia y el impacto de estos recursos.

Estamos hablando de la mayor inversión del gobierno local, en 14 meses se gastó $1.344.768,00.

Es un error señalar que al Municipio no se va hacer política, claro que si, es un talante necesario, básico e importante. ¿Acaso los concejales no son políticos?

No se debe confundir la «política» de la «política partidaria».

Pero los gruesos errores que venimos enumerando del Municipio en los proyectos presentados y que han determinado malestar en los concejales con la prensa, se debe justamente a señalar la falta de políticas y ausencia de liderazgo, entre otros problemas.

El Problema Actual

Actualmente, el Municipio de Carmelo dispone mensualmente de una cantidad de dinero proveniente de fondos públicos para colaboraciones. Sin embargo, la administración de estos fondos se realiza exclusivamente de acuerdo a la demanda y pedidos individuales, sin una política estructurada que guíe estas decisiones.

Esto no solo afecta la transparencia y equidad en la distribución de los recursos, sino que también limita el potencial impacto positivo que estas colaboraciones podrían tener en la comunidad.

¿Qué es el Mecenazgo y por qué es Importante?

El mecenazgo, entendido como el apoyo financiero o material ofrecido juega un rol crucial en el desarrollo y sostenibilidad de la cultura local.

Según el documento «Hacia un Nuevo Modelo de Financiación Cultural» de Pau Rausell Köster y sus colegas, las políticas de mecenazgo no solo ayudan a paliar las limitaciones financieras del sector cultural, deportivo -por citar algunos- sino que también promueven la autonomía de la sociedad civil y la democratización en la financiación de la cultura, las artes, el deporte, la educación, etc. etc.

Beneficios de las Políticas de Mecenazgo

Implementar políticas de mecenazgo en Carmelo podría traer múltiples beneficios:

Transparencia y Equidad: Al establecer criterios claros y objetivos para la asignación de fondos, desde el Municipio, se garantiza una distribución más justa y equitativa de los recursos. Mayor Impacto Social: Las colaboraciones estratégicamente planificadas pueden generar un mayor impacto positivo en la comunidad, apoyando proyectos con alto valor cultural y social. Promoción del Desarrollo Local: El mecenazgo puede convertirse en una herramienta clave para promover el desarrollo cultural y económico local. Fortalecimiento del Tejido Social: Apoyar proyectos culturales fortalece el tejido social, promoviendo la participación ciudadana y el sentido de pertenencia comunitaria.

Propuestas para una Política de Mecenazgo en Carmelo Para avanzar hacia una política de mecenazgo efectiva, se sugieren las siguientes acciones:

Diagnóstico y Mapeo Cultural: Realizar un diagnóstico participativo para identificar las necesidades y potencialidades culturales de Carmelo. No esperar que vengan a pedir dinero. Los concejales deben levantarse de sus asientos y buscar e identificar los casos posibles de colaboraciones. Es decir liderar estos procesos. Criterios de Selección y Prioridades: Definir criterios claros para la selección de proyectos y establecer prioridades de financiación basadas en el impacto cultural, social y económico.

De esa forma se podrá explicar razonablemente por que se invierte miles de dólares en equipamiento tecnológico para una institución y a una biblioteca pública y gratuita, se le niega la compra de un par de libros mensuales, entre varios ejemplos que se podrían citar, de grosera inequidad. Transparencia y Rendición de Cuentas: Implementar mecanismos de transparencia y rendición de cuentas para asegurar el uso eficiente y equitativo de los fondos. Fomento de Alianzas Público-Privadas: Promover la colaboración entre el sector público, privado y la sociedad civil para aumentar los recursos disponibles y diversificar las fuentes de financiación. No todo es dinero, también existen muchas empresas privadas que están dispuestas a colaborar en proyectos municipales, ejemplos sobran en nuestro propio departamento. Reconocimientos: Establecer reconocimientos públicos para los mecenas, motivando así a más actores a participar en la financiación cultural.

La implementación de políticas de mecenazgo en el Municipio de Carmelo representa una oportunidad única para transformar la gestión cultural local.

Estas políticas no solo contribuirían a una distribución más justa y efectiva de los recursos, sino que también impulsarían el desarrollo cultural y social de la comunidad. Con un enfoque estructurado y transparente, Carmelo puede convertirse en un modelo de gestión cultural sostenible y participativa.

Para eso el Municipio debe hacerse cargo, no solo escuchar propuestas de vecinos y luego evaluar (sin ningún criterio) al mejor estilo de mesa examinadora, si le suben o bajan el dedo a un proyecto de vecinos.

Hacerse cargo significa apuntar a la conservación y difusión del patrimonio cultural local. Liderar la difusión artística. Relacionarse con los creadores locales tratando de facilitar las cosas y promocionarlos.

Fomentar el asociacionismo cultural local, tendiendo puentes no dinamitando algunos y priorizando otros por simpatías o vaya saber que otros causales.

El Municipio debe asumir un rol más protagónico en el ciclo festivo tradicional, incluyendo las fechas patrias, debe ser el organizador y responsable, dentro del respeto de lo que es el Uruguay, un Estado laico y plural.

El gobierno local debe tener mayor cercanías dentro de una acción sociocultural, con todas las instituciones culturales de la ciudad, dije: todas.

