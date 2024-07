La Edil Malvina Sarett, del Partido Colorado, ha expresado su oposición al proyecto de creación de una Defensoría de Vecinas y Vecinos de Colonia, presentado en la Junta Departamental. Este proyecto, impulsado por un edil del Frente Amplio y apoyado por la bancada de izquierda, no cuenta con el respaldo de Sarett, quien ya había manifestado su desacuerdo en la Comisión correspondiente.

«En mi opinión, esta figura no responde a la realidad del Departamento de Colonia. Como se señaló en la Comisión, se trata de una herramienta burocrática que no aporta beneficios al Departamento ni a sus ciudades. Actualmente, disponemos de mecanismos suficientes para atender las necesidades de nuestras comunidades», afirmó Sarett.

La edil también mencionó que las defensorías existentes en Montevideo y Canelones se han convertido en oficinas adicionales sin contribuir significativamente al Ejecutivo departamental. «No creemos que estas defensorías estén aportando mucho; más bien, representan un escalón burocrático adicional dentro de la Administración departamental», explicó, citando declaraciones de la Lic. María Elena Laurnaga, Defensora de Vecinos de Montevideo. En su visita a la Junta Departamental de Colonia, Laurnaga manifestó que no cumplía las expectativas.

Sarett subrayó su respeto y apoyo a todo proyecto que merezca un estudio serio, pero aclaró que no puede respaldar esta iniciativa en particular. «Vale recordar que este proyecto ya fue presentado en períodos anteriores siendo iniciativa del Partido Colorado, pero hoy ha quedado fuera de tiempo, anacrónico, porque no marcó antes ni ahora la realidad de Colonia», remarcó la edil.

Además, Sarett argumentó que el proyecto implicaría un aumento del presupuesto debido a la necesidad de contratar más funcionarios. «Es decir, se aumentaría considerablemente el presupuesto, que, de hecho, debió considerarse en el presupuesto municipal anterior: ahora ya no puede ni asumirse una revisión como para poder incluirlo», agregó.

«Debemos aprender de la experiencia de otros departamentos y no reproducir modelos que no se ajustan a nuestra realidad. Es importante evaluar cuidadosamente las implicancias de cada proyecto antes de implementarlo», concluyó Sarett.

Defensoría del Vecino: Una Explicación

La Defensoría del Vecino es una institución que tiene como objetivo la defensa y promoción de los derechos e intereses de los ciudadanos en sus relaciones con la administración pública y otros servicios de interés general. Funciona como un organismo independiente que atiende quejas, media en conflictos y busca soluciones para mejorar la gestión pública y la calidad de vida de los vecinos. En algunos lugares, se ha convertido en un mecanismo crucial para la transparencia y la participación ciudadana, aunque su eficacia y eficiencia pueden variar según su implementación y contexto local.