Miami (EE.UU.), 22 jun (EFE).- El defensor uruguayo Ronald Araújo afirmó este sábado que busca «la revancha» en esta Copa América después de haberse perdido el Mundial de 2022 por una lesión, y eludió de paso algunas preguntas de la prensa sobre su vínculo con el FC Barcelona.

«No poder jugar el Mundial me dolió muchísimo, pero, claro, ahora tengo una revancha. Me siento bien, llego muy bien a esta Copa América, y espero que pueda aportar al equipo en el lugar que me necesite y todo lo que pueda dar a esta selección», dijo el jugador del FC Barcelona durante una rueda de prensa.

El Hard Rock Stadium de Miami acogerá este domingo el debut de Uruguay, uno de los grandes aspirantes al triunfo en esta Copa América, frente a la selección de Panamá.

«La verdad es que tenemos un grupo tremendo. Tenemos una selección muy buena, con grandes jugadores, y esperamos hacer una buena competición», dijo el defensa del Barcelona, quien no obstante evitó lanzar las campanas al vuelo sobre ese rol de la Celeste como uno de los favoritos en el torneo.

«Yo diría como la canción: ‘Nunca favoritos, siempre desde atrás’. Creo que tenemos que ir con los pies en la tierra. Sabemos la calidad de los jugadores que tenemos, el equipo que tenemos, pero tenemos que demostrarlo partido a partido (…). Obviamente tenemos la ilusión de poder traer la 16 a Uruguay», apuntó.

Araújo recibió dos preguntas sobre su presente y futuro en el Barcelona y en ambas respondió que, en estos momentos, solo piensa en este torneo con Uruguay.

«Estoy centrado al cien por cien en esta Copa América. Mañana debutamos y eso es lo más importante. Es un torneo muy importante para nosotros y estoy cien por cien centrado en esto», dijo a una pregunta sobre si había hablado con el nuevo entrenador azulgrana, el alemán Hansi Flick.

«Estoy cien por cien centrado acá, cien por cien centrado en la competición que vamos a disputar y eso voy a responder», contestó, posteriormente, a otra pregunta sobre si podía confirmar que la próxima temporada seguirá en el Barcelona.

Por último, Araújo contó que han estado analizando los delanteros de Panamá y las opciones tácticas que puede presentar el conjunto canalero para el partido de mañana.

«Tienen jugadores que pueden hacer buenos desmarques, buscarnos las espaldas. Creo que tenemos que estar muy centrados en eso. Creo que va a ser un partido lindo, sobre todo porque es el debut», afirmó.